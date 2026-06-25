Dónde y en qué estadio juegan Ecuador vs. Alemania por el Grupo E del Mundial 2026

Ecuador y Alemania se ven las caras en uno de los duelos más resonantes de la jornada del Mundial 2026. Mira los detalles del estadio en dónde jugarán.

Ecuador y Alemania disputan el cierre del Grupo E del Mundial 2026. En un partido realmente interesante por lo que se juegan ambas selecciones, sobre todo si hablamos de la relevancia que representa un triunfo para los sudamericanos de cara al objetivo de clasificar a los dieciseisavos de final, ahora vamos a conocer en qué estadio se jugará este duelo que ya se está viviendo.

El Estadio Nueva York Nueva Jersey será el que albergará el día de hoy el encuentro entre Ecuador vs. Alemania por la fecha 3 del Grupo E del Mundial 2026. Internacionalmente conocido como MetLife Stadium, este recinto deportivo tiene una capacidad total de 82,500 espectadores y está programado para recibir 8 encuentros del campeonato, siendo uno de ellos la gran final.

Fuente: Getty Images.

Ubicado en una de las mejores zonas de la ciudad de Nueva York, el mundialmente conocido como MetLife Stadium es la casa de los equipos de la NFL como New York Giants y los New York Jets. Además, este espacio deportivo ya sabe lo que es albergar eventos muy importantes al haber sido sede de la final de la Copa América Centenario en 2016 y el Mundial de Clubes FIFA en 2025.

Datos y características principales del Estadio Nueva York Nueva Jersey

Nombre comercial: MetLife Stadium (denominado New York New Jersey Stadium por la FIFA para evitar nombres comerciales).

MetLife Stadium (denominado New York New Jersey Stadium por la FIFA para evitar nombres comerciales). Ubicación: East Rutherford, Nueva Jersey (a unos 8 kilómetros al oeste de la ciudad de Nueva York).

East Rutherford, Nueva Jersey (a unos 8 kilómetros al oeste de la ciudad de Nueva York). Capacidad: Aproximadamente 82.500 espectadores (es uno de los estadios con mayor aforo de la NFL y del Mundial 2026).

Aproximadamente (es uno de los estadios con mayor aforo de la NFL y del Mundial 2026). Inauguración: 10 de abril de 2010.

10 de abril de 2010. Costo de construcción: $1.6 mil millones de dólares (fue el estadio más caro jamás construido en su momento).

$1.6 mil millones de dólares (fue el estadio más caro jamás construido en su momento). Equipos locales: New York Giants y New York Jets (ambos de la NFL).

New York Giants y New York Jets (ambos de la NFL). Superficie: Césped sintético (FieldTurf), pero será reemplazado por césped natural para cumplir con los estrictos requisitos de la FIFA para el Mundial 2026.

Césped sintético (FieldTurf), pero será reemplazado por césped natural para cumplir con los estrictos requisitos de la FIFA para el Mundial 2026. Diseño: Es un estadio al aire libre, sin techo retráctil. Su exterior está cubierto por lamas de aluminio e iluminación LED que cambia de color según el equipo que juegue (azul para los Giants, verde para los Jets).

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Historia del Estadio Nueva York Nueva Jersey

El MetLife Stadium nació de la necesidad de reemplazar el histórico e icónico Giants Stadium, que operó desde 1976 hasta 2009 en el mismo complejo deportivo (el Meadowlands Sports Complex). Lo más destacable de su historia arquitectónica y deportiva es que fue el primer estadio de la NFL construido específicamente para ser compartido por dos franquicias desde el primer día: los New York Giants y los New York Jets. Las obras comenzaron en 2007 y culminaron en 2010, financiadas íntegramente de forma privada por ambos equipos en un acuerdo histórico al 50%.

Relevancia y papel del Estadio Nueva York Nueva Jersey en el Mundial 2026

El estadio no es ajeno a eventos de magnitud global. Su infraestructura, capacidad hotelera en la zona metropolitana de Nueva York y conexiones de transporte masivo lo convirtieron en el candidato ideal para la FIFA, ganándole el pulso al AT&T Stadium de Dallas para albergar la final del Mundial 2026.

Relevancia futbolística previa:

Copa América Centenario (2016): Albergó la final entre Chile y Argentina , un partido histórico que culminó con la victoria chilena en penales y el anuncio temporal de retiro de Lionel Messi de su selección.

Albergó la final entre y , un partido histórico que culminó con la victoria chilena en penales y el anuncio temporal de retiro de de su selección. Amistosos Internacionales: Ha sido sede constante de partidos de pretemporada de gigantes europeos como Real Madrid, FC Barcelona, Manchester United y amistosos de selecciones latinoamericanas.

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El Mundial 2026: Para el primer torneo de la historia con 48 equipos (organizado conjuntamente por Estados Unidos, México y Canadá), el Estadio Nueva York Nueva Jersey tendrá un protagonismo absoluto.

Partidos asignados: Albergará un total de 8 encuentros a lo largo del torneo.

Albergará un total de a lo largo del torneo. Fase de grupos: 5 partidos.

5 partidos. Fase eliminatoria: 1 partido de dieciseisavos de final, 1 de octavos de final.

1 partido de dieciseisavos de final, 1 de octavos de final. La Gran Final: El 19 de julio de 2026, el estadio coronará al campeón del mundo.

¿A qué hora juegan Ecuador vs. Alemania por el Grupo E del Mundial 2026?

13:00 | Estados Unidos (Hora del Pacífico)

14:00 | México, Guatemala, Nicaragua, Costa Rica, El Salvador y Honduras

15:00 | Colombia, Ecuador, Panamá y Perú

16:00 | Chile, Bolivia y Venezuela

17:00 | Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay

22:00 | España

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¿Dónde ver Ecuador vs. Alemania por el Grupo E del Mundial 2026?

Argentina | Telefe, Flow Sports, DSports, DGO, Disney+ y Paramount+

Bolivia | Red Uno, Unitel, Tigo Sports y Entel TV

Brasil | SBT, Zapping, N Sports, Claro TV+, Disney+, Sky+CazéTV y Vivo Play

Chile | Chilevisión, DSports, DGO, Disney+ Premium Chile y Paramount+

Colombia | Caracol TV, RCN Televisión, DSports, DGO, Deportes RCN En Vivo, Caracol Play, Disney+ Premium Sur, Ditu, Radio Nacional de Colombia y Paramount+

México | ViX México

Paraguay | GEN, Trece

Perú | DSports, DGO, América TV, América TVGO, Disney+ y Paramount+

España | DAZN, TVE La 1, RTVE Play, Movistar+ y La 2 Cat

Estados Unidos | FOX Network, fuboTV, Telemundo, FOX One y SiriusXM FC

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