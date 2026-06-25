Solo esto lo puede cambiar: Ecuador ya comienza su partido ante Alemania eliminado del Mundial 2026

Ecuador llega con toda la presión del mundo a jugar contra Alemania y ya en puestos de eliminación.

Este jueves 25 de junio de 2026 la Selección de Ecuador se enfrenta a Alemania en el Mundial 2026. Es la hora de la verdad para ‘La Tri’ y en este momento el equipo nacional ya está en puestos de eliminación. Pero varios panoramas pueden cambiar ese lugar.

Así está la tabla de terceros del Mundial 2026

Ecuador ya es undécimo en la tabla de posiciones del Mundial 2026 y comienza eliminado este partido y así queda la tabla de posiciones:

Pos. Selección Grupo PJ Pts DG 1 Bosnia y Herzegovina B 3 4 -1 2 Suecia F 2 3 0 3 Croacia L 2 3 -1 4 Corea del Sur A 3 3 -1 5 Argelia J 2 3 -2 6 Paraguay D 2 3 -2 7 Escocia C 2 3 -3 8 Cabo Verde H 2 2 0 9 Bélgica G 2 2 0 10 RD. Congo K 2 1 -1 11 Ecuador E 2 1 -1 12 Senegal I 2 0 -3

Los resultados que necesita Ecuador para ir a 16avos del Mundial 2026

A la Selección de Ecuador le alcanza ganando para ya no depender de ningún equipo en esta Copa del Mundo. Con el empate aún podría entrar, pero para eso necesita varias combinaciones en otros partidos:

Empatar de 2 a 2 en adelante

Empate Senegal vs Irak

Que Arabia no gane

Que Uruguay pierda por más de dos goles

Egipto gane por más goles

Empate 0 a 0 de RD Congo y Uzbekistán

Encuesta¿Podrá Ecuador clasificar a 16avos? ¿Podrá Ecuador clasificar a 16avos? YA VOTARON 0 PERSONAS

En síntesis:

La Selección de Ecuador llega al encuentro contra Alemania ubicada en la undécima posición de la tabla de mejores terceros.

llega al encuentro contra Alemania ubicada en la undécima posición de la tabla de mejores terceros. Una victoria ante Alemania aseguraría la clasificación automática de ‘La Tri’ a los 16avos de final sin depender de otros rivales.

a los 16avos de final sin depender de otros rivales. Si Ecuador empata por un marcador de 2-2 o superior, mantendrá opciones matemáticas de avanzar si se combinan otros cinco resultados específicos del torneo.