¿Dónde y en qué estadio juegan Francia vs. Suecia por los dieciseisavos de final del Mundial 2026?

Francia y Suecia se enfrentarán por los dieciseisavos de final en uno de los estadios más imponentes del Mundial 2026.

Francia y Suecia se enfrentarán este martes en uno de los partidos más esperados de los dieciseisavos de final del Mundial 2026. Nueva Jersey será la sede del choque en el que los franceses intentarán confirmar su favoritismo ante una selección sueca que llega motivada tras meterse entre los mejores terceros del torneo.

‘Les Bleus’ alcanzaron la fase de eliminación directa luego de dominar con autoridad el Grupo I, firmando una campaña perfecta de nueve puntos en tres partidos y consolidándose como uno de los principales candidatos al título. Suecia, por su parte, avanzó como una de las mejores terceras tras finalizar por detrás de Países Bajos y Japón en el Grupo F.

El premio para el ganador será un lugar en los octavos de final, donde ya espera Paraguay, la gran revelación del Mundial luego de eliminar por penales a Alemania.

Francia y Suecia se verán las caras en el MetLife Stadium de Nueva Jersey (Photo by Al Bello/Getty Images).

En qué estadio se juega Francia vs. Suecia

El MetLife Stadium es uno de los escenarios emblemáticos del Mundial 2026. Ubicado en East Rutherford, Nueva Jersey, a pocos kilómetros de Nueva York, el recinto albergará este martes el duelo entre Francia y Suecia y, el próximo 19 de julio, recibirá la gran final de la Copa del Mundo.

Inaugurado en 2010, el estadio tiene una capacidad para 82.500 espectadores y es la casa de los New York Giants y los New York Jets de la NFL. Además de grandes conciertos y eventos deportivos, el recinto multiuso fue sede del Super Bowl XLVIII en 2014 y la Copa de Oro de la Concacaf.

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Para Sudamerica, el MetLife Stadium guarda un recuerdo imborrable: el 26 de junio de 2016 fue el escenario de la final de la Copa América Centenario, donde la selección chilena derrotó en definición por penales a Argentina de Lionel Messi y conquistó su segundo título continental consecutivo.