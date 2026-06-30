Si Francia gana vs. Suecia, dónde y contra quién juega en octavos de final del Mundial 2026

'Les Bleus' enfrentarán este martes a Suecia por los 16avos de final del Mundial 2026. En caso de avanzar, chocarán contra una de las sorpresas.

Francia buscará este martes confirmar su condición de candidata al título cuando enfrente a Suecia por los dieciseisavos de final del Mundial 2026. Tras completar una impecable fase de grupos con puntaje perfecto, los dirigidos por Didier Deschamps intentarán dar un nuevo paso hacia la conquista de su tercera Copa del Mundo.

‘Les Bleus’ dominaron el Grupo I con una campaña perfecta de 9 puntos y tuvieron en Kylian Mbappé a su gran figura. El delantero del Real Madrid lideró el ataque francés con 4 goles en 3 presentaciones, consolidando a su selección como una de las máximas favoritas para levantar el trofeo el próximo 19 de julio.

Sin embargo, en 16avos de final el reto no será sencillo. Enfrente estará la Suecia de Viktor Gyökeres, que logró meterse en la fase de eliminación directa como una de las mejores terceras tras finalizar detrás de Países Bajos y Japón en el Grupo F.

Kylian Mbappé sigue intratable en el Mundial 2026: 4 goles en 3 partidos (Photo by Buda Mendes/Getty Images).

Contra quién juega Francia si gana a Suecia en el Mundial 2026

Si Francia logra superar a Suecia, avanzará a los octavos de final, donde se enfrentará a la gran sorpresa del Mundial 2026: Paraguay. La Albirroja dio el golpe este lunes al eliminar a Alemania en la tanda de penales y se instaló entre los 16 mejores del torneo. El duelo entre franceses y paraguayos, en caso de concretarse, se disputará el próximo sábado 4 de julio en el Lincoln Financial Field de Filadelfia.

A qué hora juegan Francia vs. Suecia por el Mundial 2026

México, Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua y Costa Rica: 15:00 horas.

Colombia, Costa Rica, Perú, Ecuador y Panamá: 16:00 horas.

Bolivia, Chile, Estados Unidos (ET), República Dominicana y Venezuela: 17:00 horas.

Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay: 18:00 horas.

España: 23:00 horas.