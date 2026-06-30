Predicción Mundial 2026: el resultado exacto de Francia vs. Suecia según la Inteligencia Artificial

Francia y Suecia se enfrentan por los dieciseisavos de final del Mundial 2026, y el oráculo predictivo de la IA lanzó su pronóstico.

Francia y Suecia protagonizarán este martes uno de los cruces más atractivos de los dieciseisavos de final del Mundial 2026. El MetLife Stadium de Nueva Jersey será el escenario de un duelo en el que los franceses parten como favoritos, aunque enfrente tendrán a una selección sueca que ya demostró su capacidad para competir ante rivales de primer nivel.

‘Les Bleus’ candidatos a levantar el título el próximo 19 de julio llegó a la ronda de los 32 mejores tras cerrar con campaña perfecta el Grupo I donde se impuso con nuevo puntos. En tanto, Suecia clasificó a 16avos tras rematar como uno de los mejores terceros, finalizando detrás de Países Bajos y Japón en el Grupo F. El vencedor avanzará a los octavos de final para enfrentarse a Paraguay.

En la previa del compromiso, en Bolavip le preguntamos a la Inteligencia Artificial cuál sería el marcador exacto del partido. Tras analizar el rendimiento de ambas selecciones durante la fase de grupos, el potencial de sus plantillas y el presente de sus principales figuras, la respuesta fue contundente: “Me la juego por completo con este resultado exacto: Francia 3 – 1 Suecia”.

FOXBOROUGH, MASSACHUSETTS – JUNE 26: Kylian Mbappe #10 of France reacts during the FIFA World Cup 2026 Group I match between Norway and France at Boston Stadium on June 26, 2026 in Foxborough, Massachusetts. (Photo by Buda Mendes/Getty Images)

Las razones de la IA para el triunfo de Francia