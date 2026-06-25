Dónde ver EN VIVO Japón vs. Suecia por el Grupo F del Mundial 2026: canales de TV y streaming online

Japón y Suecia se enfrentan el día de hoy en el Estadio Dallas. En el marco de la fecha 3 del Grupo F del Mundial 2026, nos espera un encuentro que en la previa promete mucho por la necesidad de ambas selecciones. Teniendo en cuenta que las dos podrían clasificar a una siguiente ronda, todavía está pendiente la posible posición en la que quedarían para luego determinar la zona a la que irían.
Respecto a cómo llegan las selecciones al partido de esta noche en el Estadio Dallas, es importante destacar que Japón empató 2-2 ante Países Bajos y luego derrotó 4-0 a Túnez en una verdadera exhibición de buen fútbol. Suecia empezó con el pie derecho goleando 4-1 a Túnez, pero después cayó ante Países Bajos por el mismo resultado. Es decir, esta noche el triunfo es obligatorio para ambos.
¿A qué hora juegan Japón vs. Suecia por el Grupo F del Mundial 2026?
- 16:00 | Estados Unidos (Hora del Pacífico)
- 17:00 | México, Guatemala, Nicaragua, Costa Rica, El Salvador y Honduras
- 18:00 | Colombia, Ecuador, Panamá y Perú
- 19:00 | Chile, Bolivia y Venezuela
- 20:00 | Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay
- 01:00 | España (26/06)
¿Dónde ver Japón vs. Suecia por el Grupo F del Mundial 2026?
- Perú, Chile, Colombia, Ecuador, Uruguay y Venezuela | DSports y DGO
- Argentina | TyC Sports, DSports y DGO
- Bolivia | Tigo Sports y Entel Gol
- Brasil | Cazé TV
- Paraguay | Popu TV
- México | VIX Premium
- Centroamérica | Tigo Sports y FOX
- Estados Unidos | Universo y Fox Sports 1
- España | Movistar Plus y DAZN
Posibles alineaciones de Japón vs. Suecia por el Grupo F del Mundial 2026
Los resultados que necesita Ecuador para clasificar a 16vos del Mundial 2026 en caso de empatar contra Alemania
Japón | Zion Suzuki; Tsuyoshi Watanabe, Shōgo Taniguchi, Hiroki Itō; Ritsu Dōan, Kaishū Sano, Daichi Kamada, Keito Nakamura; Kōki Ogawa, Daizen Maeda y Ayase Ueda. DT: Hajime Moriyasu.
Suecia | Kristoffer Nordfeldt; Alexander Bernhardsson, Isak Hien, Victor Lindelöf, Gustaf Lagerbielke, Gabriel Gudmundsson; Jesper Karlström, Benjamin Nygren, Yasin Ayari; Viktor Gyökeres y Alexander Isak. DT: Graham Potter.
DATOS CLAVES
- Japón y Suecia se enfrentan hoy en el Estadio Dallas por el Grupo F del Mundial 2026.
- Hajime Moriyasu dirige a la selección de Japón, que llega de golear 4-0 a Túnez en la fecha anterior.
- A las 18:00 horas iniciará el partido oficial para los países de Perú, Colombia y Ecuador.