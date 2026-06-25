Dónde ver EN VIVO Japón vs. Suecia por el Grupo F del Mundial 2026: canales de TV y streaming online

Japón y Suecia se ven las caras en el cierre del Grupo F del Mundial 2026. A continuación, conoce todos los detalles de la transmisión oficial de este duelo.

Japón y Suecia se enfrentan el día de hoy en el Estadio Dallas. En el marco de la fecha 3 del Grupo F del Mundial 2026, nos espera un encuentro que en la previa promete mucho por la necesidad de ambas selecciones. Teniendo en cuenta que las dos podrían clasificar a una siguiente ronda, todavía está pendiente la posible posición en la que quedarían para luego determinar la zona a la que irían.

Respecto a cómo llegan las selecciones al partido de esta noche en el Estadio Dallas, es importante destacar que Japón empató 2-2 ante Países Bajos y luego derrotó 4-0 a Túnez en una verdadera exhibición de buen fútbol. Suecia empezó con el pie derecho goleando 4-1 a Túnez, pero después cayó ante Países Bajos por el mismo resultado. Es decir, esta noche el triunfo es obligatorio para ambos.

¿A qué hora juegan Japón vs. Suecia por el Grupo F del Mundial 2026?

16:00 | Estados Unidos (Hora del Pacífico)

17:00 | México, Guatemala, Nicaragua, Costa Rica, El Salvador y Honduras

18:00 | Colombia, Ecuador, Panamá y Perú

19:00 | Chile, Bolivia y Venezuela

20:00 | Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay

01:00 | España (26/06)

¿Dónde ver Japón vs. Suecia por el Grupo F del Mundial 2026?

Perú, Chile, Colombia, Ecuador, Uruguay y Venezuela | DSports y DGO

Argentina | TyC Sports, DSports y DGO

Bolivia | Tigo Sports y Entel Gol

Brasil | Cazé TV

Paraguay | Popu TV

México | VIX Premium

Centroamérica | Tigo Sports y FOX

Estados Unidos | Universo y Fox Sports 1

España | Movistar Plus y DAZN

Posibles alineaciones de Japón vs. Suecia por el Grupo F del Mundial 2026

Japón | Zion Suzuki; Tsuyoshi Watanabe, Shōgo Taniguchi, Hiroki Itō; Ritsu Dōan, Kaishū Sano, Daichi Kamada, Keito Nakamura; Kōki Ogawa, Daizen Maeda y Ayase Ueda. DT: Hajime Moriyasu.

Suecia | Kristoffer Nordfeldt; Alexander Bernhardsson, Isak Hien, Victor Lindelöf, Gustaf Lagerbielke, Gabriel Gudmundsson; Jesper Karlström, Benjamin Nygren, Yasin Ayari; Viktor Gyökeres y Alexander Isak. DT: Graham Potter.

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