Ecuador lo quiere como su nuevo entrenador y acaba de quedarse sin equipo

La Selección de Ecuador sigue con su búsqueda del nuevo entrenador, en poco más de dos semanas han aparecido varios nombres y uno de ellos empieza a agarrar fuerza. El, supuesto, candidato preferido de la FEF acaba de quedarse sin equipo.
Thomas Christiansen no fue renovado por la Selección de Panamá por lo que ahora Ecuador no tendría que pagar nada para ficharlo como DT. En Panamá esperarán hasta diciembre para firmar a su nuevo entrenador.
Lo curioso es que oficialmente Christiansen sigue siendo opción para seguir en el combinado centroamericano. Ecuador podría apresurarse y firmarlo antes para tenerlo listo para la fecha FIFA de septiembre.
La eliminación del Mundial hizo que se descartara la renovación de Sebastián Beccacece, ahora el DT argentino podría seguir su carrera en el fútbol brasileño en este 2026.
Otros nombres como Marcelo Gallardo, Marcelo Bielsa, Juan Carlos Osorio, Reinaldo Rueda, también han sido propuestos como alternativas para Ecuador de cara a las Eliminatorias 2030.
Los números de Beccacece en Ecuador
Un total de 24 partidos componen el historial entre 2024 y 2026. Con Beccacece al mango Ecuador registra un total de 9 victorias y apenas 3 derrotas en todo el ciclo. 12 partidos empatados completan su paso por una selección ecuatoriana que en este momento tendrá que pensar en un nuevo estratega al frente del equipo.
Thomas Christiansen, DT de Panamá en el Mundial 2026.