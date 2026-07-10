Moisés Caicedo rompió el silencio tras la eliminación de Ecuador en el Mundial: "Cometimos errores pero..."

Moisés Caicedo era el jugador que faltaba de pronunciarse luego de la eliminación de Ecuador en el Mundial 2026. y ahora habló al respecto.

Moisés Caicedo es otro de los jugadores que tenía pendiente pronunciarse luego de la eliminación de la Selección de Ecuador del Mundial, y ahora llegó. El volante, de irregular torneo, habló al respecto.

“No fue el Mundial que soñábamos ni el resultado que el país esperaba de nosotros. Entendemos la tristeza y la frustración que existe, porque nosotros también sentimos que esta historia podía ser diferente“, arrancó.

“Cometimos errores y hubo momentos en los que no logramos mostrar nuestra mejor versión. Nos corresponde reconocerlo, aprender y seguir trabajando. Pero también creo en este grupo, en mis compañeros y en todo lo que todavía podemos construir juntos. A cada ecuatoriano que viajó, alentó desde casa y creyó en nosotros: gracias. Sentimos no haber podido darles la alegría que todos queríamos”, finalizó.

Moisés Caicedo era uno de los líderes llamados a destacar en el torneo pero salvo el partido contra Alemania, su rendimiento fue por debajo de lo esperado. En el Chelsea también cerró de forma irregular.

El jugador evitó hablar de polémicas como la salida de Sebastián Beccacece, con quién reportan que tenía buena relación y le daba el respaldo. El jugador está ahora en el país de vacaciones.

Los números de Moisés Caicedo en este Mundial 2026

Moisés Caicedo en este Mundial 2026 jugó un total de 360 minutos con la Selección de Ecuador. Fue titular los 4 partidos con ‘La Tri’, pero se marcha de esta Copa del Mundo sin marcar goles o dar alguna asistencia.

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En resumen