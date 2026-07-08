Jordy Caicedo también rompe el silencio sobre el Mundial de Ecuador: “Se habló lo que se tenía que hablar”

El delantero ecuatoriano Jordy Caicedo también se refirió a lo que fue el irregular Mundial de la Selección de Ecuador.

Otro de los jugadores que se refirió a lo que fue el Mundial de la Selección de Ecuador, fue Jordy Caicedo. El delantero en su arribo al país contestó sobre el torneo de la ‘Tri’ además de lo realizado por Sebastián Beccacece.

“Luego del partido con México se habló lo que se tenía que hablar se lamentó lo que había que lamentar y hoy gracias a Dios a dar vuelta a la página”, empezó revelando sobre el sentir del grupo en la eliminación.

“No le reprocho nada a nadie. El profe (Beccacece) hizo las cosas como tenía que hacer y salieron como Dios quiso”, contestó sobre los minutos que tuvo en el torneo.

“Estamos tristes, creo que todo el grupo está triste pero bueno seguiré trabajando de la misma manera para defender estos lindos colores”.

Sobre su futuro: “Tengo contrato con Huracán hasta diciembre, y luego será lo que Dios quiera”, contestó en medio de rumores de interés de grandes por él para el 2027.

¿Cuándo vuelve a jugar la Selección de Ecuador?

Ecuador volverá a tener actividad en la fecha FIFA de septiembre y octubre, y uno de sus posibles rivales sería Italia. Antes del Mundial se hablaba de un enfrentamiento contra una potencia.

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Jordy Caicedo delantero ecuatoriano.



"Luego del partido con #México se habló lo que se tenía que hablar se lamentó lo que había que lamentar y hoy gracias a Dios a dar vuelta a la página"



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