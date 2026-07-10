Sorpresa: Luis Advíncula podría jugar en grande de LigaPro

El seleccionado peruano Luis Advíncula podría fichar por uno de los grandes de LigaPro para el segundo semestre.

El segundo semestre de la LigaPro podría tener a uno de los grandes fichando a un seleccionado sudamericano. El peruano Luis Advíncula podría dejar Alianza Lima para jugar en un grande del país.

Según Área Deportiva de Quito, Liga de Quito podría fichar a Luis Advíncula para el segundo semestre. El defensor peruano lleva años en su país tras una larga carrera en el exterior.

Liga de Quito podría recibir millones por las salidas de Jeison Medina y Gabriel Villamil y podrían ir por Advíncula, titular en el club blanquiazul del vecino país y de su selección.

Liga de Quito va por un lateral derecho como prioridad tras la lesión de José ‘Choclo’ Quintero y las ventas de Josué Caicedo y Daniel De La Cruz. La duda es si Alianza Lima dejará ir a su figura.

En el tema salarial también dependerá de las aspiraciones de Advíncula, quién estaría cobrando cerca de 50 mil dólares mensuales, cifra difícil de igual por parte del fútbol ecuatoriano.

Los fichajes que Liga de Quito le trajo a Tiago Nunes

Liga de Quito ha anunciado oficialmente a Alejandro Tobar, Jesús Pretell, Janner Corozo, Yerli Quiñónez, Deyverson, Rodney Redes y a Luis Segovia como refuerzos. El mercado de Liga esta cerrado pero los hinchas pidieron un nuevo central para junio.

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