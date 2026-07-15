La fortuna que ganó la Selección de Argentina en este Mundial 2026

La Selección de Argentina avanza por el prestigio deportivo pero este Mundial 2026 le ha significado también millones de dólares.

La Selección de Argentina está a nada de ganar un nuevo Mundial, eliminaron a Inglaterra y se metieron en la final contra España. La ‘Albiceleste’ además se acaba de embolsar una fortuna en premios FIFA.

Argentina acaba de ganar 31 millones de dólares por meterse a la final del Mundial, y en caso de ganar la FIFA le pagará 50 millones de dólares más si le ganan a España.

Con esto, Argentina acumula 27 millones de semifinales, 21 millones en cuartos de final, 17 millones de octavos de final en las llaves de eliminación directa, contra Cabo Verde, Egipto, Suiza e Inglaterra.

En este Mundial se jugó 16vos debido al aumento de participantes y son 13 millones de dólares. La FIFA ya había aumentado los premios de grupos y son 11 millones de dólares.

¿Cuándo juega Argentina vs. España por la final del Mundial 2026?

La final del Mundial se disputará el domingo 19 de julio en el MetLife Stadium de Nueva Jersey, Argentina y España definen al campeón del torneo desde las 14h00 (hora de Ecuador, Perú, Colombia).

Argentina clasificó al Mundial 2026. Foto: Getty.