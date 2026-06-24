Los sorpresivos cambios que tendría el once de Ecuador vs. Alemania

La Selección de Ecuador analiza variantes en el once final contra Alemania y hay varias sorpresas en el cierre del Mundial.

La Selección de Ecuador se juega la vida en el Mundial 2026 contra Alemania, y tras las malas presentaciones contra Curazao y Costa de Marfil, se vienen los cambios. El entrenador Sebastián Beccacece tiene dos dudas importantes y sorpresivas para el once titular.

Según el programa De Una SF, dos de los jugadores que podrían entrar en el once y hoy son duda son Kevin Rodríguez y Alan Minda. Dos de los jugadores que también fueron señalados tras la derrota vs. Costa de Marfil.

Alan Minda ingresaría a la variante como extremo por la izquierda, reemplazando a John Yeboah. Mientras que Kevin Rodríguez entraría en lugar de Enner Valencia como delantero centro

La crítica trasciende porque John Yeboah fue de los puntos altos en los dos partidos, la alternativa sería que el futbolista del Venezia vaya a la banda derecha y Plata al banquillo.

La duda que tienen los hinchas gira en torno al esquema, y ver si van dos centrales y dos laterales o si insistirá en la línea de tres centrales, para meter un carrilero.

Los cruces de 16avos de final del Mundial 2026 hasta el momento:

Ocupando cada casillero tal como indica el reglamento de la Copa Mundial de la FIFA para esta edición 2026, así están hoy los enfrentamientos restando una fecha:

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Alemania vs. Paraguay. Francia vs. Suecia. Corea del Sur vs. Suiza. Países Bajos vs. Marruecos. Portugal vs. Ghana. España vs. Austria. Estados Unidos vs. Argelia. Egipto vs. República Checa. Brasil vs. Japón. Costa de Marfil vs. Noruega. México vs. Escocia. Inglaterra vs. Cabo Verde. Argentina vs. Uruguay. Australia vs. Irán. Canadá vs. Bélgica. Colombia vs. Croacia.