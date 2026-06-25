La Selección de Ecuador sigue sacando cuentas para clasificar a la siguiente ronda del Mundial 2026, hasta el empate nos puede servir.

La Selección de Ecuador se juega su última chance de clasificar al Mundial 2026 contra Alemania. La ‘Tri’ va enfocado en ganar para conseguir la clasificación directa pero si empata ¿hay posibilidades aún?

La ‘Tri’, gracias al nuevo formato de clasificación de mejores terceros, tendría posibilidades de avanzar incluso si Ecuador termina con 2 puntos la fase de grupos, eso sí, necesita la ayuda de varias selecciones y ver de reojo otros encuentros y que la igualdad ante los europeos sea por al menos 2-2.

Con el empate 2-2, 3-3, 4-4 etc, Ecuador necesita que Senegal e Irak empaten en la última fecha, que RD Congo no gane su partido vs. Uzbekistán y en caso de empate sea sin goles. El factor de goles a favor podría ser determinante para los mejores terceros.

En el grupo H, Cabo verde debe ganar su partido contra Arabia o bien perder por dos goles pero que España también golee a Uruguay. Este grupo es el que tiene dos de los que podrían quitarle cupo a Ecuador.

En resumen, Ecuador necesita la ayuda de varias selecciones en caso de un empate contra Alemania, mientras que la victoria nos asegura la clasificación. El encuentro se jugará a las 15h00 local.

La alineación de Ecuador

Hernán Galíndez

Alan Franco

Joel Ordóñez

William Pacho

Piero Hincapié

John Yeboah

Moisés Caicedo

Pedro Vite

Pervis Estupiñán

Gonzalo Plata

Enner Valencia

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Ecuador vs. Curazao. Foto: Getty.

La alineación de Alemania