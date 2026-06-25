La Selección de Ecuador se juega su última chance de clasificar al Mundial 2026 contra Alemania. La ‘Tri’ va enfocado en ganar para conseguir la clasificación directa pero si empata ¿hay posibilidades aún?
La ‘Tri’, gracias al nuevo formato de clasificación de mejores terceros, tendría posibilidades de avanzar incluso si Ecuador termina con 2 puntos la fase de grupos, eso sí, necesita la ayuda de varias selecciones y ver de reojo otros encuentros y que la igualdad ante los europeos sea por al menos 2-2.
Con el empate 2-2, 3-3, 4-4 etc, Ecuador necesita que Senegal e Irak empaten en la última fecha, que RD Congo no gane su partido vs. Uzbekistán y en caso de empate sea sin goles. El factor de goles a favor podría ser determinante para los mejores terceros.
En el grupo H, Cabo verde debe ganar su partido contra Arabia o bien perder por dos goles pero que España también golee a Uruguay. Este grupo es el que tiene dos de los que podrían quitarle cupo a Ecuador.
En resumen, Ecuador necesita la ayuda de varias selecciones en caso de un empate contra Alemania, mientras que la victoria nos asegura la clasificación. El encuentro se jugará a las 15h00 local.
La alineación de Ecuador
- Hernán Galíndez
- Alan Franco
- Joel Ordóñez
- William Pacho
- Piero Hincapié
- John Yeboah
- Moisés Caicedo
- Pedro Vite
- Pervis Estupiñán
- Gonzalo Plata
- Enner Valencia
Ecuador vs. Curazao. Foto: Getty.
La alineación de Alemania
- Baumann
- Joshua Kimmich
- Antonio Rüdiger
- Jonathan Tah
- David Raum
- Leon Goretzka
- Aleksander Pavlovic
- Jamie Leweling
- Jamal Musiala
- Maximilian Beier
- Deniz Undav