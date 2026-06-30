Revelan el seleccionado de Alemania que rechazó patear un penal contra Paraguay

La Selección de Alemania cayó eliminada contra Paraguay en el Mundial y revelaron que uno de sus históricos rechazó patear un penal.

La Selección de Alemania fue una de las sorpresivas eliminaciones de los 16vos de final del Mundial 2026 y en el día después siguen saliendo más novedades de la histórica tanda de penales contra Paraguay. Resulta que uno de sus más experimentados se ‘escondió’ en los cobros.

En un viral video se ve como Leon Goretzka rechazó ir al cobro de uno de los penales luego de que los cinco iniciales se patearon ya. El resto de jugadores que no patearon son de muchísima menor experiencia que Goretzka.

Por Alemania erraron en los cobros iniciales Kai Haverts y Nick Woltemade, el defensor del Bayern Munich fue al cobro porque Goretzka se negó, según cuenta el diario Bild.

Pese a los errores, Alemania volvió a encontrar la igualdad luego de dos atajadas de Neuer. Jonathan Tah la mandó a las nubes y Paraguay no falló para avanzar hasta los 8vos del Mundial.

Las críticas fueron muy duras contra Goretzka, ya que esquivó ir al cobro sabiendo que Jonathan Tah nunca había cobrado un penal y tenía la presión encima.

Kimmich preguntó quien quería patear ¡Y SE NEGARON! Anton, Brown y Thiaw no quisieron ¡Y GORETZKA TAMPOCO! Jonathan Tah, que nunca había pateado un penal, se hizo cargo.



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Leon Goretzka, criticado por rechazar la responsabilidad. Foto: Getty.

En resumen