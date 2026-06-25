¡Última hora! Revelan que la Selección de Ecuador tendría nuevo entrenador sin importar el partido con Alemania

Horas previas a enfrentar a la Selección de Alemania, reportan que Ecuador tiene nuevo entrenador casi cerrado luego del Mundial.

Horas previas a enfrentar a Alemania, revelaron que la Selección de Ecuador tendría ya cerrado a su nuevo entrenador para luego del Mundial. La salida de Sebastián Beccacece es un hecho y ya habría el reemplazo listo.

Según el medio Bajo La Lupa, Francisco Egas viene negociando directamente con Thomas Christiansen para que sea su nuevo entrenador. El actual DT de Panamá reemplazará a Beccacece tras dos años y medio.

La renovación de Beccacece quedó al borde del descarte luego del empate contra Curazao y tras críticas recientes, su salida es un hecho. La única forma que se quede es con una victoria de Ecuador contra Alemania.

Previo al Mundial había expectativas de que la Tri haría el mejor Mundial de su historia, sin embargo podrían irse con 1 o 2 puntos en caso de que no logren el triunfo.

El contrato de Beccacece con la Selección de Ecuador

Beccacece en Ecuador gana un sueldo de 2.4 millones por año, pero el entrenador tiene contrato hasta finales de esta Copa del Mundo. FEF y el DT se sentarán a conversar sobre el futuro después de este Mundial y ahí se decidirá si se queda o se va.

Thomas Christiansen sería el nuevo DT de Ecuador luego del Mundial.

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La alineación de Ecuador

Hernán Galíndez

Alan Franco

Joel Ordóñez

William Pacho

Piero Hincapié

John Yeboah

Moisés Caicedo

Pedro Vite

Pervis Estupiñán

Gonzalo Plata

Enner Valencia

La alineación de Alemania

Baumann

Joshua Kimmich

Antonio Rüdiger

Jonathan Tah

David Raum

Leon Goretzka

Aleksander Pavlovic

Jamie Leweling

Jamal Musiala

Maximilian Beier

Deniz Undav

En resumen

La Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF) habría tomado la decisión definitiva de poner fin al ciclo de Sebastián Beccacece al frente de la Selección de Ecuador , revelándose que la ‘Tri’ ya tiene asegurado a su nuevo entrenador independientemente de lo que suceda en el partido ante Alemania .

al frente de la , revelándose que la ‘Tri’ ya tiene asegurado a su independientemente de lo que suceda en el partido ante . Los reportes de última hora señalan que la directiva aprovechó los días de máxima tensión en el Mundial 2026 para cerrar las negociaciones con el estratega elegido, cuyo nombre asumirá las riendas del equipo con miras al proceso post-mundialista.

para cerrar las negociaciones con el estratega elegido, cuyo nombre asumirá las riendas del equipo con miras al proceso post-mundialista. El anuncio y la firma formal del contrato se mantendrán bajo estricto hermetismo hasta que concluya la participación de Ecuador en la Copa del Mundo, evitando romper por completo la armonía del plantel antes de jugarse la vida en la fase de grupos.