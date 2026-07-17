La insólita promesa de Marc Cucurella si sale campeón del Mundial 2026 con España

Marc Cucurella sorprendió con una revelación inédita a pocas horas de la final del Mundial 2026 entre España vs. Argentina. El mensaje podría perjudicar a Luis de la Fuente.

Si bien el balón todavía no empieza a rodar en la gran final del Mundial 2026 entre España vs. Argentina, ya se viene disputando la definición en los alrededores del encuentro. El nombre de Marc Cucurella es tendencia a nivel internacional por una llamativa confesión a nada de la posibilidad de levantar el título más importante de todos, lo cual podría generar cierta preocupación.

Fuente: Getty Images.

Resulta que Marc Cucurella, defensa y uno de los mejores jugadores de España en lo que va del torneo, sorprendió a propios y extraños asegurando que de llevarse el título del Mundial 2026 será capaz de dar un paso al costado de la selección. A pesar de sus 27 años de edad y del tremendo futuro que todavía tiene en el equipo europeo, existe una promesa de por medio que está hecha.

“Si gano el Mundial, le llamo a Luis de la Fuente al día siguiente y le digo que no cuente conmigo nunca más y que me retiro de aquí. Creo que con una Eurocopa y con un Mundial no se puede pedir más“; aseguró Marc Cucurella en una reciente conversación con el canal ‘Movistar Plus Deportes‘ respecto a lo que estaría dispuesto a hacer si es que el 19 de julio vencen a Argentina.

“Si gano la Copa del Mundo, llamo a Luis al día siguiente, y le digo que ME RETIRO DE LA SELECCIÓN.



Con una Eurocopa y una Copa del Mundo, no puedo hacer nada mejor”.



Marc Cucurella. 😳🇪🇸 pic.twitter.com/q3Q9IdupJ0 — Ataque Futbolero (@AtaqueFutbolero) July 17, 2026

Real Madrid sería el único objetivo y enfoque de Marc Cucurella

En el caso que España se consagre campeón del mundo el próximo domingo 19 de julio al imponerse ante Argentina en el Estadio Nueva York Nueva Jersey, la palabra de Marc Cucurella tendría que cumplirse de acuerdo al nivel de promesa que acaba de realizar. En base a ello es que el único objetivo y enfoque del defensor tendrá que ser Real Madrid, su nuevo club desde la próxima temporada.

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Marc Cucurella fue anunciado como jugador de Real Madrid hace algunas semanas proveniente de Chelsea y firmó contrato hasta junio del 2032, así que tendría un largo camino por recorrer en el equipo merengue que de la mano de José Mourinho se alista para recuperar terreno en el ámbito europeo. Veremos cómo se da esta situación y si es que efectivamente le dice adiós a España.

Fuente: Fabrizio Romano.

DATOS CLAVES

Marc Cucurella prometió retirarse de la selección de España si gana el Mundial 2026 .

prometió retirarse de la selección de si gana el . El lateral fichó por el Real Madrid con un contrato hasta junio de 2032.

con un contrato hasta junio de 2032. La final ante Argentina se disputará el próximo domingo 19 de julio.