El apodo que el arquero de Suiza le puso a Colombia tras los penales en octavos del Mundial 2026

¿Respeto total o provocación del verdugo? Descubre el curioso apodo que el portero de Suiza le puso a Colombia tras los penales.

¿Algo de consuelo para la tusa futbolera? De un momento a otro surgió un héroe inesperado en los octavos de final del Mundial 2026 y no tuvo que ponerse ni la capa. Gregor Kobel, el arquero de Suiza, fue la figura en la victoria ante la Selección Colombia y decidió ponerle un apodo a la ‘Tricolor’ después de atajarle uno de los cobros en la tanda de penaltis.

Durante los más de 120 minutos del tiempo reglamentario y la prórroga, Kobel empezó a dar los primeros argumentos con tres paradas para llegar con la confianza bien arriba a la definición por penaltis. El fallo de Dávinson Sánchez empezó abrirle el camino a Suiza.

Los 1.93 metros de altura se tiraron al palo derecho del arquero y atajó el cobro de Juan Camilo ‘Cucho’ Hernández con tal solvencia que hasta casi se queda con la pelota. Gregor Kobel habló de la victoria de Suiza 4-3 ante la Selección Colombia en penales y sorprendió al darle un apodo a sus rivales por el nivel demostrado en el Mundial 2026.

El apodo del arquero de Suiza a Colombia tras los penales en el Mundial 2026

La atajada de Kobel al penal de Hernández. (Foto. Getty Images)

“Sabíamos que eran muy físicos y sabíamos que era un equipo muy bueno. Obviamente, contaban con el apoyo del público, así que fue un partido difícil para nosotros. Sabíamos que habría momentos en el encuentro en los que tendríamos que defender y mantenernos fuertes mentalmente, y creo que lo hicimos muy bien. Además, obviamente teníamos algunas bajas, por lo que fue un gran desafío, pero creo que todos hicieron un excelente trabajo. Ejecutamos muy bien el plan de juego”, declaró el arquero de Suiza para bautizar a Colombia como un ‘gran desafío’.

¿Quién fue el jugador mejor calificado en la derrota de Colombia ante Suiza?

Ni James Rodríguez ni Luis Díaz… Según el portal ‘Sofa Score’, el jugador mejor calificado en la derrota de la Selección Colombia ante Suiza fue Johan Mojica con 7.6 puntos por, entre otros motivos deportivos, cinco contribuciones defensivas y siete de siete duelos ganados por tierra y aire.

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