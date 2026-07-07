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Mundial 2026

“Para los que se quedan”: El primer jugador que se retiraría de la Selección Colombia tras caer con Suiza

Descubre qué histórico jugador de la Selección Colombia anunció su posible retiro con la frase "para los que se quedan" tras caer ante Suiza.

Jugadores de Colombia en el Mundial.
© Getty ImagesJugadores de Colombia en el Mundial.

¿Fue por la calentura o una decisión que ya estaba tomada? La Selección Colombia perdió ante Suiza, quedó eliminada en los octavos de final del Mundial 2026 y un jugador decidió dar una sorpresiva declaración que dio a entender que se retiraría de la ‘Tricolor’. Juzguen ustedes…

“No nos podemos acomodar a estas situaciones. Obviamente, estamos dolidos con la situación, no vamos a reprochar nada. Seguramente, para los que se quedan que tengan la oportunidad y sean conscientes de que a veces no alcanza y que bueno… Que lleven y tengan esa oportunidad de llevar al siguiente nivel a Colombia y que nunca podamos reprocharnos y pensar que siempre nos falta algo”, le dijo Juanfer Quintero al canal ‘DSports’.

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Datos clave

  • Colombia quedó eliminada ante Suiza en octavos de final del Mundial 2026.
  • Juan Fernando Quintero dio una declaración que dio a entender su retiro de la selección.
  • El canal ‘DSports’ recogió las palabras de Quintero tras la dolorosa derrota colombiana.
Julio Montenegro
Julio Montenegro
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