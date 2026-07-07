Pese a eliminarla del Mundial, el técnico de Suiza no dudó y reconoció a la Selección Colombia

La Selección Colombia quedó eliminada del Mundial 2026 sin perder en tiempo reglamentario y en la única prórroga que jugó. Cayó ante Suiza tras una tanda de penaltis y el entrenador Murat Yakin no dudó en reconocer lo que tuvo que pasar contra la ‘Tricolor’ en los octavos de final.

“No fue fácil. No fue nuestro mejor partido, sobre todo ofensivamente nos faltaron muchas cosas frente a ellos. Tuvimos que librar un combate increíble y demostrar mucha paciencia. Pero fuimos muy compactos como equipo (…) Al final, estamos clasificados y eso es lo más importante. Era una lotería llegar a los penales contra un equipo así, pero logramos mantener la calma. Este alivio nos hace sentir muy orgullosos, hemos hecho historia al llegar a cuartos de final”, afirmó el técnico de Suiza tras eliminar a Colombia en el Mundial 2026.

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