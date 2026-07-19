El DT de Argentina señala al culpable de la derrota vs. España en la final del Mundial 2026

Lionel Scaloni, DT de Argentina, rompió el silencio tras perder la final ante España y apuntó contra el culpable de la derrota. Míralo aquí.

Salió poco, muy poco de lo planificado. La Selección Argentina perdió contra España la final del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026, y el entrenador Lionel Scaloni no dudó en encontrar al culpable de la derrota con tan solo tres palabras.

Aunque se sabía que España iba a dominar en la posesión del balón, sorprendió ver que Argentina no tuvo ningún tiro al arco durante todo el partido que se fue a la prórroga. El culpable de la derrota de Messi y compañía en la final del Mundial 2026, según Scaloni, empeza a ser más que claro.

Cuando todo apuntaba a que iba a llegar la definición de penales y Emiliano ‘Dibu’ Martínez iba a tener la oportunidad de volver a ser figura en una final de una Mundial, apareció Ferran Torres al primer minuto de adición del segundo tiempo extra, y marcó el 1-0 para la victoria de España. Ahora, era momento de leer a Lionel Scaloni, y saber qué dijo tan solo unos minutos después de la derrota de Argetina.

El DT de Argentina señala al culpable de la derrota en la final

Scaloni tras la derrota de Argentina contra España. (Foto: Getty Images)

“Sabiendo que hemos dejado todo, tengo un montón de cosas para decir de cómo hemos llegado aquí, pero no vale la pena. Agradecimiento enterno a estos chicos que nos han dado otra final del mundo, y han competido hasta el final. Han sido mejores, eso es la verdad. Pero me guardo el recuerdo de todo lo que han hecho y de llegar hasta acá. Tengo que darle una validez enorme porque cuesta un montón”, afirmó el DT de Argentina para señalar a los jugadores y el cuerpo técnico de España como los culpables de la derrota.

¿Hasta cuándo tiene contrato Lionel Scaloni en la Selección Argentina?

Aunque se instaló la narrativa de que la renovación está al caer, Lionel Scaloni tiene contrato con Argentina hasta el 31 de diciembre de 2026. El salario del técnico argentino es de 2.6 millones de dólares anuales, de acuerdo a la información del portal ‘Celebrity Networth’.

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