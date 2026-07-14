El jugador que Messi puso por encima de él: “El más grande de todos”

Conoce los detalles de la declaración de Lionel Messi en la que confiesa quién es para él el jugador más grande de la historia del fútbol.

No hay niguna duda… Lionel Messi es una de las grandes figuras del Mundial 2026 a pesar de tener 39 años, así que la cuenta de Instagram del noticiero ‘SportsCenter’, de ESPN, decidió utilizarlo para palpitar la semifinal ante Inglaterra recordando cuando Leo puso a un jugador por encima de él: “El más grande de todos”.

Aunque el mismo Messi en principio llegó a dudar si le iba a alcanzar para jugar el Mundial 2026, un año antes de que iniciara la competición empezó a entrenar a doble turno con Rodrigo de Paul. ¡Y los resultados salieron a la luz!

Leo Messi llega a las semifinales del Mundial 2026 entre Argentina e Inglaterra con ocho goles, dos asistencias y tras haberlo ganado todo a nivel de clubes en Europa y con la ‘Albiceleste’. ¿Alguien mejor que el ’10’ en la histotria del fútbol? El mismo capitán argentino lo dijo hace unos años.

Messi puso a un jugador por encima de él: “El más grande de todos”

Messi en el Mundial 2026. (Foto: Getty Images)

La cuenta de Instagram del noticiero ‘SportsCenter’, de ESPN, recordó una entrevista que le hicieron a Lionel Messi en 2005 y ahí apareció el jugador que puso por encima de él. “Siempre dije que era un halago que se diga eso y que se digan cosas lindas de uno, pero Diego es único, nunca va a haber otro con él, y yo recien empiezo y tengo que aprender muchísimo todavía (…) Siempre es lindo escuchar que diga cosas bien de uno y más que el más grande de todos diga eso”, afirmó Leo sobre la comparación con Maradona y los elogios que recibió de el ‘Pelusa’.

¿Quién ha jugado más finales del Mundial, Lionel Messi o Diego Maradona?

Hasta las semifinales del Mundial 2026, ambas leyendas de la Selección Argentina han jugado dos finales de la Copa del Mundo con una victoria para cada uno. Mientras Messi disputó la final del Mundial 2014 y 2022, ganó en Qatar 2022, Diego Maradona jugó por el tíitulo en las Copas del Mundo 1986 y 1990 levantando la copa en México 1986.

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