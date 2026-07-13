La confesión de Messi sobre el gol de Diego Maradona a Inglaterra: “No lo pude…”

Conoce la histórica confesión de Lionel Messi sobre el gol de Diego Maradona a Inglaterra antes de disputar la semifinal del Mundial 2026.

En el Mundial 2026 se enfrentarán Argentina e Inglaterra en un partido que tiene grandes recuerdos para los argentinos. Sobre todo, cuando se trata de recordar el Mundial de 1986 y el gol de Diego Maradona. Messi fue el protagonista para rememorar este golazo antes de la semifinal de la actual Copa del Mundo con una confesión de por medio.

Hasta el partido del próximo miércoles 15 a las 15:00 ET (16:000 ARG), la Selección Argentina solo tiene una victoria ante Inglaterra en el tiempo reglamentario durante los Mundiales. El triunfo fue 2-1 en los cuartos de final con dos goles de Maradona.

A la famosa ‘mano de Dios’, Diego Maradona le sumó el ‘gol del siglo’ iniciando desde antes de la mitad de la cancha para dejar en el camino cuanto jugador inglés se le cruzara en el camino .¿Lionel Messi podrá realizar algo similar en la semifinal del Mundial 2026? Mientras el misterio se resuelve, llegó un recuerdo viral.

La confesión de Messi sobre el gol de Diego Maradona a Inglaterra en el 86

Messi y Diego Maradona en los Mundiales. (Foto: Getty Images)

La cuenta de Instagram del noticiero ‘SportsCenter’, de ESPN, recordó una entrevista a Messi en 2005 en la que le preguntaron cuántas veces había visto el golazo de Maradona a Inglaterra en 1986. Ahí llegó una la confesión de Leo: “Muchísimas veces. No lo pude ver en directo, pero vi varias veces el gol por el video”.

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Así quedó el último partido entre Inglaterra y Argentina

Fue un partido amistoso y se disputó el 12 de noviembre de 2005. La última vez que Inglaterra y Argentina se enfrentaron el marcador fue 3-2 a favor de la selección inglesa con un gol de Wayne Rooney y dos anotaciones de Michael Owen. Los goles de la ‘Albiceleste’ los marcaron Hernán Crespo y Walter Samuel.

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