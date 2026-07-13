No se vio por TV: La agresión sin balón del capitán de Suiza a Messi con más de 522.000 vistas

¿Escándalo y ojo ensangrentado para el '10'? Conoce los detalles de la agresión de Xhaka a Messi que se volvió viral con miles de vistas.

A priori, todo era respeto, pero el balón empezó a rodar y el partido se empezó a picar. En la victoria de Argentina a Suiza en los cuartos de final del Mundial 2026, la transmisión de televisión no captó la agresión sin balón de Granit Xhaka, el capitán suizo, a Messi que llegó a más de 522.000 vistas.

En la previa del partido entre Argentina y Suiza, Xhaka sostuvo sobre Lionel Messi que “no hay palabras para describirlo. Todos lo conocen. Para mí, en mi época, es un privilegio tenerlo porque es uno de los mejores jugadores de toda la historia”. Sin embargo, no todo iba a ser cordialidad entre los capitanes.

Durante la victoria de la Selección Argentina ante Suiza por 3-1 en la prórroga, Messi salió a recibir el balón casi sobre la mitad de la cancha, controló la pelota y de inmediato intentó una pared. En ese recorrido del ’10’ argentino, apareció el capitán de Suiza con una agresión que no vio la TV.

Video: Así fue el golpe sin balón del capitán de Suiza a Messi

Granit Xhaka y Lionel Messi. (Foto: Getty Images)

Cuando parecía que ya todo estaba contado sobre la victoria de Argentina ante Suiza en los cuartos de final del Mundial 2026, el usuario de X ‘FT Hub’ publicó el video donde se encontró la causa por la que Lionel Messi terminó con una herida en la ceja izquierda. “Xhaka le faltó al respeto a Messi”, señalaron en la publicación con más de 522.000 reproducciones en X.

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¿Quién tiene un salario más alto, Lionel Messi o Granit Xhaka?

La diferencia es de más de 20 millones de dólares. Mientras Leo Messi tiene un salario anual de 28.3 millones en Inter Miami a los 39 años, Granit Xhaka gana 7.6 millones de dólares al año en Sunderland con 33 años.

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