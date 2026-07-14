Tras superarle en goles y victorias, Messi va por otro récord de Klose en el Mundial

Messi pasó ya a Klose en goles y victorias durante el Mundial. Ante Inglaterra le puede igualar otra marca de peso en la historia del torneo.

Argentina e Inglaterra se medirán mañana en una semifinal especial en todos los sentidos. No solamente por ser el primer episodio en el que ambos gigantes se encuentran tras el verano de Corea-Japón 2002. Lionel Messi quiere seguir haciendo historia quitándole una marca de peso a Miroslav Klose tras superarle en goles y victorias por Copa del Mundo.

Nos referimos concretamente a la cantidad de goles que ambos delanteros le han anotado a selecciones campeonas del mundo de manera oficial. Hasta la fecha, el delantero alemán es el futbolista con más goles en este sentido gracias a las 6 naciones campeonas del torneo de la FIFA a las cuales les ha anotado. De las 7 posibles, solamente Francia se salvó de sus goles.

Messi llega al encuentro ante Inglaterra con la posibilidad de igualar ese número. Hasta la fecha, el argentino le ha marcado a combinados como Brasil, Uruguay, Francia, Alemania y España. Solamente Italia se salvará, salvo giro de 180° en este sentido. Recordemos que se trata del primer partido de Lionel Andrés ante el combinado británico.

Klose quedó en 6 selecciones campeonas del mundo que recibieron sus goles y Messi tiene de momento 5. Los tantos de la Pulga ante combinados que levantaron el torneo de la FIFA se reparten en 5 goles ante tanto Brasil como Uruguay. Le anotaría dos a Francia durante la final de Qatar 2022 y un tanto a la selección de Alemania como a España a inicios de la década pasada. Pelé, tercero en discordia con 5 de 7 en este sentido.

Solo Italia, de momento, se salva de los goles de Messi a campeonas del Mundo: GETTY

A lo largo de su carrera solamente Francia se salvó de los goles de Miroslav Klose. Antes del inicio de la Copa del Mundo, el alemán superaba a Messi en cantidad de victorias por partidos del torneo de FIFA e igualmente en el acumulado general de tantos. Podría ser la tercera marca que el rosarino le quita a uno de los mejores arietes del siglo XXI.

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Nadie iguala a Messi para Klose

“Es el mejor futbolista de todos los tiempos. No hay problema, el récord se romperá tarde o temprano, y entonces Messi será bienvenido a hacerlo. Soy un gran admirador de Messi, siempre lo he sido. Es un genio”, reconocía el delantero teutón del certamen luego de los goles del argentino durante la primera fase del certamen.

Inglaterra y Argentina se medirán en la ciudad de Atlanta, por un lugar en la final del torneo. Su enfrentamiento llegará 24 horas después de que Francia y España se midan en el primer asalto. Empiezan esta noche los últimos cuatro partidos de una edición de la Copa del Mundo marcada por los récords que se han roto gracias a la cantidad de partidos extra e igualmente por el final de una generación dorada liderada por Messi.

Datos claves

Lionel Messi busca igualar un récord goleador de Miroslav Klose ante selecciones campeonas.

busca igualar un récord goleador de Miroslav Klose ante selecciones campeonas. Miroslav Klose marcó a 6 selecciones campeonas del mundo y Messi suma 5.

marcó a 6 selecciones campeonas del mundo y Messi suma 5. Argentina e Inglaterra jugarán la semifinal de la Copa del Mundo en Atlanta.