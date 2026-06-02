Mientras Luis Díaz está con la Selección Colombia, Bayern Múnich aseguró al primer refuerzo

¿Competencia directa o un nuevo socio de lujo? Conoce al sorpresivo primer refuerzo del Bayern Múnich mientras Luis Díaz está con Colombia.

Bayern Múnich estuvo cerca de cerrar una temporada perfecta, pero al ver que se quedaron cortos a la hora de llegar a la final de la Champions League, no tardaron en asegurar al primer refuerzo. Todo esto mientras Luis Díaz está con la Selección Colombia.

El tridente en ataque del Bayern Múnich con Harry Kane, Michael Olise y Luis Díaz, dejó cero dudas con 170 contribuciones de gol: 109 goles y 61 asistencias. Sin embargo, en el equipo faltó ese cuarto jugador que rindiera a ese nivel para formar los cuatro fantásticos.

Los dos nombres que más usó Bayern Múnich en la posición de volante ofensivo fueron Jamal Musiala y Serge Gnabry. Mientras Musiala terminó con cinco goles y seis asistencias, Gnabry no pudo estar en la semifinal de la Champions League por lesión, y terminó la temporada con diez anotaciones y once pases gol. Había que reforzar esta posición y el equipo alemán no tardó en hacerlo.

Bayern aseguró al primer refuerzo mientras Díaz está con Colombia

Este será el nuevo compañero de Díaz en Bayern. (Foto: Getty Images)

“Ismael Saibari ha alcanzado un acuerdo verbal con el FC Bayern en términos personales. Saibari quiere el traspaso y ya ha hablado con Vincent Kompany. Las negociaciones entre clubes están en curso con el PSV, como se ha revelado exclusivamente hoy (2 de junio)”, publicó en X el periodista Fabrizio Romano.

¿Quién tuvo más goles en la temporada 2025-26, Luis Díaz o Ismael Saibari?

A la espera de que se haga oficial, Ismael Saibari, de Marruecos, llega al Bayern Múnich a los 25 años luego de una temporada en la que marcó 19 goles y dio 9 asistencias en 2.977 minutos. Esto quiere decir que el volante ofensivo anotó siete anotaciones menos de las que registró Luis Díaz, ya que ‘Lucho’ terminó con 26 goles en 4.060 minutos.

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