OFICIAL: Crocia venció a Panamá y se confirma un nuevo eliminado en el Mundial 2026

Nuevo eliminado en el Mundial 2026 a poco de que se juegue la fecha 3 de la fase de grupos.

Este martes 23 de junio de 2026 se confirmó un nuevo equipo eliminado en el Mundial. La victoria de Croacia ante Panamá hizo haya una nueva “víctima” en esta Copa del Mundo. Panamá ya no alcanza a entrar a 16avos pese a que aún le falta un partido.

¿Por qué está eliminado Panamá del Mundial 2026?

Panamá quedó eliminado de la Copa del Mundo porque perdió contra Croacia y aunque en la última fecha derrote a Inglaterra y sume 3 puntos, el equipo ya tiene los duelos directos perdidos contra Croacia (al que podría igualar) y contra Ghana (al que ya no alcanza en puntos).

Panamá se despide del Mundial 2026 con la sensación de que pudo hacer más, sobre todo por su gran presente en los últimos años. No obstante, le faltó gol en ambos encuentros contra rivales directos y eso le costó esta durísima eliminación en la Copa del Mundo.

Panamá quedó eliminado del Mundial 2026. (Foto: GettyImages)

La Selección de Panamá vuelve a quedar eliminada en grupos en un Mundial, después de que le sucediera lo mismo en Rusia 2018. Con esto, también se confirma el quinto equipo eliminado de esta Copa del Mundo antes de jugar la última fecha de grupos:

Todos los equipos eliminados del Mundial 2026

De momento, así está la lista de equipos eliminados del Mundial 2026:

Haití

Turquía

Túnez

Jordania

Panamá

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En síntesis: