Emotivo homenaje de Cristiano Ronaldo a Diogo Jota tras vencer a Croacia: “Nos ilumina”

Diogo Jota fue la principal motivación de Portugal anoche. En pleno encuentro ante Croacia se cumplía el primer aniversario de la muerte del exjugador del Liverpool. Tras la victoria frente a los balcánicos, Cristiano Ronaldo tomó la batuta en los homenajes y le dedicó el triunfo a una figura absolutamente trascendental para los últimos años del equipo de Roberto Martínez.

“Está ahí arriba iluminándonos… Sabemos que está con nosotros y lo único que tenía sentido hoy era ganar para rendirle homenaje de la mejor manera posible… Ganamos por nosotros, por Diogo y por Portugal. ¡VAMOS!… Sabíamos antes del partido lo que significa esta fecha. Significa mucho para nosotros”, palabras de Cristiano Ronaldo tanto en sus redes sociales como frente a los medios de comunicación en zona mixta.

Fue ahí donde incluso el propio delantero de Al-Nassr llegó con la camiseta número 21 de Diogo Jota. Minutos antes ya se había visto a CR7 rozar el llanto en un terreno de juego donde Portugal le realizó un sentido homenaje. Perdió la vida un año atrás junto a su hermano en un trágico accidente de tráfico. Portugal no olvida a un hombre absolutamente vital para la selección.

“Son increíbles las coincidencias de la vida. Antes del partido hablamos con el grupo de la importancia de esta fecha para nosotros y de la coincidencia. Esta victoria significa mucho para nosotros”, declaraba Cristiano Ronaldo emocionado. La trágica muerte de su compañero fue uno de los puntos más dolorosos en la historia reciente de un Portugal que en este momento ya pone la cabeza en España.

Portugal rindió tributo a Diogo Jota tras derrotar a Croacia: GETTY

Toda la selección de Roberto Martínez se conjuró alrededor de la camiseta 21 de Diogo Jota tras el final del encuentro. La imagen de los 26 futbolistas convocados por el español en el centro del terreno de juego de Toronto pasará a la historia de los Mundiales. El ex Liverpool o Wolves, gasolina para vencer a una Croacia que compitió hasta el último minuto.

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CR7 negó las declaraciones de su hermana

“Aprovechad esto porque es su despedida. A quienes les gusta el fútbol les tiene que gustar Cristiano. Son ellos los que salen perdiendo. Lleva arrasando durante más de 20 años. Miren dónde estamos, la familia Aveiro, y de dónde venimos”, palabras de Katia Aveiro en la previa del choque. Unas declaraciones que desataron un auténtico terremoto en la previa del partido y que tuvieron que ser frenadas de lleno por el propio CR7.

Tras el pitido final, el portugués descartó de momento que tenga pensado despedirse de las copas del mundo. Pidió calma e ir pensando únicamente en el día a día: “El futuro de Cristiano no es importante ahora mismo. Hablaré… Tendré tiempo, después de ganar o perder, hablaré con mi familia y luego tomaré la mejor decisión. Ya no tomo decisiones en el fragor del momento, ahora todo se hace con calma. Ahora se trata de disfrutar del presente”.

Datos claves

Cristiano Ronaldo dedicó el triunfo ante Croacia al fallecido futbolista Diogo Jota portando su camiseta.

dedicó el triunfo ante Croacia al fallecido futbolista Diogo Jota portando su camiseta. Roberto Martínez dirige a la selección de Portugal, que disputó el encuentro en la ciudad de Toronto.

dirige a la selección de Portugal, que disputó el encuentro en la ciudad de Toronto. Katia Aveiro desató polémica al declarar que este torneo significaba la despedida de Cristiano Ronaldo.