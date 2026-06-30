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Mundial 2026

EN VIVO Y GRATIS: México vs Ecuador por los 16avos del Mundial 2026 – Alineaciones confirmadas

El minuto a minuto de la llave de los 16avos del Mundial 2026 entre Ecuador y México.

El minuto a minuto de México contra Ecuador en el Mundial 2026. Imagen generada por IA
© IA de GeminiEl minuto a minuto de México contra Ecuador en el Mundial 2026. Imagen generada por IA

Se define un nuevo clasificado a los 16avos del Mundial 2026 con el duelo entre México y la Selección de Ecuador. Ambos equipos latinoamericanos llegan a un duelo muy caliente, donde sueñan con avanzar a jugar ese tan ansiado quinto partido de una Copa del Mundo.

Las alineaciones de México y Ecuador

11 de México: Rangel, Sánchez, Montes, Vásquez, Gallardo, Lira, Romo, Gilberto Mora, Roberto Alvarado, Quiñónes, Jiménez

+ Seguinos en

11 de Ecuador: Galíndez, Franco, Ordóñez, Pacho, Hincapié, Yeboah, Moisés Caicedo, Pedro Vite, Nilson Angulo, Gonzalo Plata y Enner Valencia

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¿Qué equipo gana?

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HAY CONFIANZA EN ECUADOR

Beccacece llegó al estadio y advirtió que hay una gran confianza para jugar contra México y hacer historia.

Sin cambios en Ecuador

Ecuador saldrá a la cancha con el equipo que logró esa histórica victoria ante Alemania. Ahora 'La Tri' va por otra hazaña. Gonzalo Plata liderará el equipo nacional.

Imagen

Juega la joya mexicana

Aguirre se la juega y sale a la cancha con Gilberto Mora, la gran joya del fútbol mexicano.

EL ONCE DE MÉXICO

Así sale México: Rangel, Sánchez, Montes, Vásquez, Gallardo, Lira, Romo, Gilberto Mora, Roberto Alvarado, Quiñónes, Jiménez

EL ONCE DE ECUADOR

Así sale Ecuador: Galíndez, Franco, Ordóñez, Pacho, Hincapié, Yeboah, Moisés Caicedo, Pedro Vite, Nilson Angulo, Gonzalo Plata y Enner Valencia

HAY ALERTA METEOROLÓGICA

Se advierte de posibles lluvias y tormentas eléctricas en el partido que jugarán México contra Ecuador. Eso podría detener el encuentro o retrasarlo.

SALUDAN LOS JUGADORES MEXICANOS

Liderados por el 'Memo' Ochoa, los jugadores de México ya entran al estadio y se alistan para el partido contra Ecuador.

SE JUEGA EN EL ESTADIO AZTECA

El estadio Ciudad de México luce radiante para el partido que protagonizarán México y Ecuador a más de 2.000 metros de altura.

El estadio Ciudad de México espera a Ecuador y México. (Foto: GettyImages)
El estadio Ciudad de México espera a Ecuador y México. (Foto: GettyImages)

LLEGAN LOS EQUIPOS AL AZTECA

Ya están los equipos de México y Ecuador llegando al estadio Azteca con un gran clima.

¡BUENAS TARDES! MÉXICO VS ECUADOR

Buenas tardes.

Bienvenidos a la cobertura de Bolavip Global del minuto a minuto del partido entre México y Ecuador por los 16avos del Mundial 2026.

Jose Cedeño Mendoza
Jose Cedeño Mendoza
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