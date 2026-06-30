EN VIVO Y GRATIS: México vs Ecuador por los 16avos del Mundial 2026 – Alineaciones confirmadas

El minuto a minuto de la llave de los 16avos del Mundial 2026 entre Ecuador y México.

Se define un nuevo clasificado a los 16avos del Mundial 2026 con el duelo entre México y la Selección de Ecuador. Ambos equipos latinoamericanos llegan a un duelo muy caliente, donde sueñan con avanzar a jugar ese tan ansiado quinto partido de una Copa del Mundo.

Las alineaciones de México y Ecuador

11 de México: Rangel, Sánchez, Montes, Vásquez, Gallardo, Lira, Romo, Gilberto Mora, Roberto Alvarado, Quiñónes, Jiménez

11 de Ecuador: Galíndez, Franco, Ordóñez, Pacho, Hincapié, Yeboah, Moisés Caicedo, Pedro Vite, Nilson Angulo, Gonzalo Plata y Enner Valencia