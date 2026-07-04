¿Es la mejor opción? El DT ecuatoriano que ofrecen para dirigir a ‘La Tri’ después del Mundial 2026

Los hinchas ecuatorianos siguen pidiendo nuevos entrenadores en redes sociales, tras la salida de Sebastián Beccacece. Varios aficionados quieren que un cuerpo técnico nacional sea el encargado de dirigir a ‘La Tri’ y apuestan por un nombre muy importante.
En redes sociales se hizo tendencia un cuerpo técnico cargado de leyendas de la Selección de Ecuador para dirigir a ‘La Tri’ encabezadas por Álex Aguinaga. Incluso hasta desde los medios de comunicación, esta posibilidad ya empieza a hacer ruido.
El cuerpo técnico que se viene haciendo tendencia en la Selección de Ecuador es el de: Álex Aguinaga como DT principal, y asistido por Segundo Castillo, Édison Méndez y Antonio Valencia. Todos ex jugadores de ‘La Tri’ que saben lo que es representar estos colores.
Ya en los últimos periodos Aguinaga y otros entrenadores ecuatorianos han aparecido como posibilidad para ‘La Tri’, pero finalmente nunca fueron elegidos. Primero se escogió a Gustavo Alfaro y posteriormente se optó por Sebastián Beccacece.
El cuerpo técnico ecuatoriano que piden para ‘La Tri’. (Foto: Captura de pantalla)
Las 4 leyendas que son propuestas para un cuerpo técnico tuvieron oportunidades como entrenadores en Ecuador ya sea en primera o en segunda categoría. Con su estilo y sus resultados dejaron también una huella como entrenadores.
Los entrenadores que suenan para llegar a la Selección de Ecuador
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De momento son varios los candidatos para elegir a la Selección de Ecuador, pero no hay ninguna oferta en firme todavía por ninguno. Aún no habría conversaciones y la FEF se tomaría su tiempo, pero los candidatos para llegar a ‘La Tri’ son:
- Marcelo Gallardo
- Miguel Ángel Ramírez
- Luis Zubeldía
- Juan Carlos Osorio
- Marcelo Bielsa
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En síntesis:
- Los aficionados ecuatorianos piden a la leyenda Álex Aguinaga como nuevo director técnico de Ecuador.
- El cuerpo técnico propuesto incluye a los exjugadores Segundo Castillo, Édison Méndez y Antonio Valencia.
- La FEF aún no inicia conversaciones oficiales con ningún candidato tras la salida de Sebastián Beccacece.