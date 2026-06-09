Todo Ecuador sorprendido: Beccacece tiene una gran duda en el once para el debut ante Costa de Marfil

Sebastián Beccacece llega con una gran duda para el Mundial 2026, y es que ahora mismo el DT tiene 10 de 11 jugadores listos para el debut contra Costa de Marfil. Ahora mismo hay una gran duda en el ‘Búnker’ de ‘La Tri’ para este debut en la Copa del Mundo.
La gran duda de Ecuador para el debut contra Costa de Marfil
La Selección de Ecuador ahora mismo tiene la duda de si salir a jugar contra Costa de Marfil con Nilson Angulo o Alan Minda como titulares. El delantero del Sunderland viene saliendo de una lesión, mientras que Minda dejó buenos minutos en los amistosos.
Beccacece tiene que elegir entre los dos extremos para llegar al Mundial 2026 con un once muy competitivo. Minda fue el titular en los últimos amistosos, pero Nilson es el hombre de confianza del DT y lo ha sido en los últimos encuentros de Eliminatorias y amistosos.
Nilson Angulo se lesionó el pasado mes de marzo y apenas tuvo minutos a finales de temporada en mayo. El delantero ecuatoriano también vive un proceso de adaptación en la Premier League, puesto que, apenas llegó a esta Liga en enero tras su paso por Bélgica.
El once de Ecuador para jugar contra Costa de Marfil
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Este sería el once de Ecuador para jugar contra Costa de Marfil el próximo domingo, 14 de junio de 2026:
- Galíndez
- Alan Franco
- William Pacho
- Joel Ordóñez
- Piero Hincapié
- Pedro Vite
- Moisés Caicedo
- Gonzalo Plata
- John Yeboah
- Alan Minda (Nilson Angulo)
- Enner Valencia
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En síntesis:
- El DT Sebastián Beccacece mantiene la duda de alinear a Alan Minda o a Nilson Angulo como extremo titular.
- El futbolista Nilson Angulo se encuentra en proceso de recuperación tras sufrir una lesión el pasado mes de marzo.
- El debut mundialista de la Selección de Ecuador ante Costa de Marfil se disputará el domingo 14 de junio de 2026.