Todo Ecuador sorprendido: Beccacece tiene una gran duda en el once para el debut ante Costa de Marfil

La Selección de Ecuador llega con una importante duda en el once inicial de cara al partido contra Guatemala.

Sebastián Beccacece llega con una gran duda para el Mundial 2026, y es que ahora mismo el DT tiene 10 de 11 jugadores listos para el debut contra Costa de Marfil. Ahora mismo hay una gran duda en el ‘Búnker’ de ‘La Tri’ para este debut en la Copa del Mundo.

La gran duda de Ecuador para el debut contra Costa de Marfil

La Selección de Ecuador ahora mismo tiene la duda de si salir a jugar contra Costa de Marfil con Nilson Angulo o Alan Minda como titulares. El delantero del Sunderland viene saliendo de una lesión, mientras que Minda dejó buenos minutos en los amistosos.

Beccacece tiene que elegir entre los dos extremos para llegar al Mundial 2026 con un once muy competitivo. Minda fue el titular en los últimos amistosos, pero Nilson es el hombre de confianza del DT y lo ha sido en los últimos encuentros de Eliminatorias y amistosos.

Nilson Angulo se lesionó el pasado mes de marzo y apenas tuvo minutos a finales de temporada en mayo. El delantero ecuatoriano también vive un proceso de adaptación en la Premier League, puesto que, apenas llegó a esta Liga en enero tras su paso por Bélgica.

El once de Ecuador para jugar contra Costa de Marfil

Este sería el once de Ecuador para jugar contra Costa de Marfil el próximo domingo, 14 de junio de 2026:

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Galíndez

Alan Franco

William Pacho

Joel Ordóñez

Piero Hincapié

Pedro Vite

Moisés Caicedo

Gonzalo Plata

John Yeboah

Alan Minda (Nilson Angulo)

Enner Valencia

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En síntesis: