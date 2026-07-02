OFICIAL: La FEF “despide” a Sebastián Beccacece con este comunicado

La FEF confirma el adiós de Sebastián Beccacece con este comunicado advirtiendo que completó una "Eliminatoria sólida".

Este jueves 2 de julio de 2026 se confirmó lo que era un secreto de voces y es que la Federación Ecuatoriana de Fútbol emitió un comunicado despidiendo al que fue su entrenador en estos dos últimos años. Beccacece no seguirá al frente de ‘La Tri’.

Con un comunicado breve en sus cuentas oficiales, ‘La Tri’ confirmó el adiós de Sebastián Beccacece: “La Federación Ecuatoriana de Fútbol informa la conclusión del contrato del director técnico Sebastián Beccacece al frente de la Selección Nacional. Junto a él culmina también la labor de su cuerpo técnico, que acompañó a La Tri durante este proceso”, avisó la FEF.

Además, desde la Selección de Ecuador también se agradeció a Beccacece por la eliminatoria que hizo con el equipo nacional. “La FEF agradece al profesor Beccacece y a su equipo de trabajo el compromiso, la dedicación y el profesionalismo demostrados a lo largo de este ciclo. Bajo su conducción, Ecuador completó una eliminatoria sólida y representó al país en la Copa Mundial de la FIFA 2026. Les deseamos el mayor de los éxitos en los desafíos que vienen”, terminó el comunicado.

Con esto se confirma que Beccacece se marcha de la Selección de Ecuador y termina el ciclo del entrenador. La triste imagen que se queda en el Mundial 2026, tras caer ante México, es la última presentación que dejó Beccacece al frente de Ecuador.

Ahora la FEF buscará un nuevo técnico y ya suenan varias opciones, mientras que Beccacece un nuevo equipo. A ambas partes, seguramente, no le faltarán opciones. Se termina un periodo lleno de polémicas y debates que se enmarca también en la “ruptura” de la hinchada con la Selección.

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Los números de Beccacece en la Selección de Ecuador

Al frente de la Selección de Ecuador, Beccacece dirigió un total de 24 partidos entre todas las competencias. Ganó 9 partidos, empató 12 y terminó perdiendo 3 encuentros. Se va de ‘La Tri’ con un gran invicto, pero con la sensación de que pudo dar más.

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