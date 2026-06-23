La urgente medida que tomó Sebastián Beccacece con Ecuador para enfrentar a Alemania en el Mundial

La Selección de Ecuador se alista a enfrentar a Alemania por la última chance del Mundial y se conoce medida de Beccacece.

La Selección de Ecuador se juega la vida contra Alemania, y es que hasta el empate lo puede poner en los 16vos de final del Mundial. Esta vez Sebastián Beccacece no quiere repetir situaciones de los primeros partidos y tomó una urgente medida para el partido final.

Según reportes de medios que están cubriendo a Ecuador en esta Copa del Mundo, Sebastián Beccacece priorizó entrenar definición en la última sesión de entrenamiento de este martes.

Todos los jugadores de la línea ofensiva practicaron definición, de los que más chances tuvieron en estos dos partidos del Mundial están Enner Valencia, Gonzalo Plata, Alan Minda, John Yeboah entre otros.

El DT argentino hizo enfásis en no repetir los errores de los primeros partidos, en dónde tanto contra Curazao como con Costa de Marfil, la Selección de Ecuador generó opciones pero no las pudo aprovechar.

Ecuador debe ganar para clasificar cómodo a los 16vos de final, incluso como 2do del grupo o en su defecto como uno de los mejores terceros. Una derrota los eliminaría definitivamente.

El fixture de la Selección de Ecuador en el Mundial 2026

La Selección de Ecuador arranca su participación mundialista contra Costa de Marfil el 14 de junio a las 19h00 (hora USA, es decir 18h00 hora de ECU) en Philadelphia. Luego el 20 de junio enfrente a Curazao en Kansas City a las 20h00 (hora USA, 19h00 hora ecuatoriana) y cierra contra Alemania el jueves 25 a las 15h00.

Publicidad

Enner Valencia vs. Costa de Marfil. Foto: Getty.

En resumen