Sebastián Beccacece reconoce que la Selección de Ecuador tendrá un partido muy complicado contra México en el Mundial 2026. El equipo tricolor llega a este encuentro después de vencer a Alemania en los 16avos, sin embargo, ahora se mide a un anfitrión del torneo.
Por lo cual, en la previa del encuentro, Beccacece no dudó y le puso un importante apodo a la Selección de México. El entrenador argentino reconoció que Ecuador se estará midiendo a una potencia y así los bautizó en la previa de este encuentro.
“Vamos a enfrentar a una potencia que se ha preparado muy bien. Una de las selecciones que más tiempo tuvo de preparación. Porque cuando todos estaban compitiendo ellos estaban ya trabajando de una manera excelente”, advirtió Sebastián Beccacece.
Ahora mismo Ecuador apuesta por un resultado histórico que lo pueda meter en los 8vos de final. El equipo tricolor llega a este torneo con grandes jugadores como Moisés Caicedo, William Pacho y Piero Hincapié que brillan en Europa y destacan.
"VAMOS A ENFRENTAR UNA POTENCIA. FUE LA SELECCIÓN QUE MÁS TIEMPO TUVO DE PREPARACIÓN"— DSPORTS Ecuador (@DSportsEC) June 29, 2026
Sebastián Beccacece se refirió al cruce que tendrá Ecuador por dieciseisavos de final ante México en el Azteca.#MundialEnDSPORTS #FIFAWorldCup pic.twitter.com/4hrDMKmkQE
“Sabemos que vamos a enfrentar un partido durísimo, donde habrá que apelar a esta mística de estos futbolistas que tendrán que sacar lo mejor de sí, para poder salir victoriosos. Vamos a tener una adversidad extrema”, concluyó en su análisis Sebastián Beccacece.
¿Cuándo juega Ecuador contra México en el Mundial 2026 y qué canal lo pasa?
El partido de México contra la Selección de Ecuador se jugará desde las 20H00 de este martes, 30 de junio de 2026. Los aficionados de Ecuador y México podrán ver los partidos en estos canales:
- Ecuador: DSports. DGO, Paramount+, Disney+ Premium
- México: Vix Premium
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En síntesis:
- El entrenador Sebastián Beccacece catalogó a la Selección de México como una potencia futbolística.
- El estratega argentino destacó la excelente preparación del combinado azteca antes del torneo.
- El partido eliminatorio se disputará este martes 30 de junio de 2026 a las 20H00.