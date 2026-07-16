¿Qué necesita Messi para superar el récord de Just Fontaine en la final del Mundial 2026?

Lionel Andrés Messi y compañía vuelven a hacerlo. Se meten en la final de la Copa del Mundo por tercera vez en 12 años. Todo ello de la mano de un futbolista que a sus 39 años revienta todo tipo de pronósticos y que va por marcas imposibles para el resto de los mortales. Just Fontaine es su próximo objetivo.

Hablar de Fontaine es hablar de historia viva de la Copa del Mundo. Hablamos del máximo anotador en una sola edición del certamen tras sus 13 goles con Francia en 1958. Una marca imposible hasta para Messi, que en el momento suma 8 tantos en esta edición. Eso sí, la Pulga podría superarle en el acumulado general de tantos aportados a una selección durante una sola edición de la Copa.

En aquel Mundial de 1958, Francia sumó 15 tantos entre goles y asistencias. Fueron dos pases de gol para sus compañeros mientras le dio a los europeos 13 gritos sagrados en apenas 6 partidos. Messi suma hasta la fecha 8 goles con esta Selección Argentina y 4 asistencias tras sus pases de gol tanto a Enzo Fernández como a Lautaro Martínez anoche.

Para como mínimo igualarle, Messi necesitará aportar 3 goles en la final frente a España. Parece imposible para el resto de los mortales, pero con la mejor versión del argentino en la Albiceleste todo es viable. Se incluyen en este reto tanto goles como asistencias de cara a lo que viene por delante en los hasta 120 minutos posibles de la definición del torneo por la ciudad de Nueva Jersey.

Fontaine aportó 15 goles en el Mundial de 1958: GETTY

Recordemos que Messi ya es el jugador con más goles en la historia de los Mundiales. También que ningún futbolista ha ganado tantos partidos en el torneo como él. Tampoco que nadie suma más asistencias que el rosarino desde su presentación en el año 2006. Solo Just Fontaine le supera ahora mismo y cuando le quedan 90 minutos de una edición marcada por la valentía y la capacidad de superar todo tipo de adversidades.

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Messi superará a Cafú el domingo

Si bien ambos jugadores eran los únicos en disputar 3 ediciones de la Copa del Mundo, existe una diferencia primordial a la hora de tener el impacto de ambos en dicha instancia del certamen. Messi lo hará en todas como titular y el brasileño no nos olvidemos que tuvo que esperar hasta 1998 para tener ese rol en su equipo.

Cafú disputó la final del Mundial de 1994 en Estados Unidos entrando desde el banquillo. En aquel entonces era una de las grandes promesas del mejor Sao Paulo de la historia. Cuatro años más tarde, ante Francia, la final sería titular y se repetiría lo mismo en Corea Japón 2002 cuando Brasil ganaría su última edición del certamen tras la victoria ante Alemania. Lionel empezó desde el arranque en 2014, 2022 y lo hará el domingo, salvo giro de 180°.

Datos claves

Lionel Messi suma 8 goles y 4 asistencias en la actual edición del Mundial.

suma en la actual edición del Mundial. El argentino necesita 3 aportaciones de gol ante España para igualar el récord de Fontaine.

ante España para igualar el récord de Fontaine. Messi superará al brasileño Cafú al disputar su tercera final mundialista como titular.