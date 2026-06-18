¿Respaldo absoluto de la leyenda o un frío análisis futbolístico? Conoce el contundente mensaje de Falcao tras el error de Camilo Vargas.

Fue, quizás, el asterico más notorio de la victoria de la Selección Colombia ante Uzbekistán en la primera fecha del Mundial 2026. Camilo Vargas cometió el primer error con la ‘Tricolor’ en la Copa del Mundo y Radamel Falcao García tuvo algo que decir sobre el arquero colombiano.

¿Casualidad o causalidad? Colombia había logrado romper el esquema defensivo de Uzbekistán con un gol de Daniel Muñoz al minuto 40 del primer tiempo. Sin embargo, el partido se empezó a complicar cuando en una jugada aislada llegó el empate parcial que muy pocos creían posible.

Uzbekistán tiró un centro al área de la Selección Colombia, Eldor Shomurodov remató de volea y Camilo Vargas no pudo sacar el remate. El balón rebotó en el palo y le quedó servido a Abbosbek Fayzullaev solo frente al arco. ¿Hora de caerle al arquero colombiano o apoyarlo? Radamel Falcao dictó sentencia.

Falcao opinó sobre Camilo Vargas tras el error ante Uzbekistán en el Mundial

Radamel Falcao y Camilo Vargas. (Foto: Getty Images)

Lejos de salir a señalarlo, Falcao opinó sobre Vargas tras el error ante Uzbekistán con las siguientes palabras: “Que capacidad de resiliencia para esperar su oportunidad porque han sido practicamente 14 o 15 años apoyando a David (Ospina), sumando para el equipo y esperando sin tener la seguridad de que en algún momento pueda tener la oportunidad que hoy (17 de junio) se le dio de debutar en una Copa del Mundo siendo el arquero titular de Colombia. ¡Qué orgullo!“.

Esto dijo Falcao sobre el gol que le hicieron a Colombia por el error de Camilo Vargas

A la hora de referirse sobre el gol de Uzbekistán en la victoria 3-1 de la Selección Colombia en la primera fecha del Grupo K del Mundial, Falcao fue contundente y dijo que la ‘Tricolor‘ “le permitió venirse a arriba al equipo de Cannavaro, tener un control quizás timorato de la pelota porque fue algo más especulativo que una superioridad sobre el equipo colombiano, Y, finalmente, en una jugada aislada llegan y marcan el gol“.

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