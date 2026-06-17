Tabla de posiciones Grupo K Mundial 2026: Cómo va Colombia tras ganarle 3-1 a Uzbekistán

¿Líderes absolutos por encima del equipo de Cristiano Ronaldo? Mira cómo quedó la tabla de posiciones del Grupo K tras la victoria de Colombia.

Después de ocho años, la Selección Colombia volvió a jugar un Mundial y el debut en el Grupo K fue contra Uzbekistán. Con el resultado entre Portugal y República de Congo se abrió la posibilidad para que la ‘Tricolor’ termine primera del grupo. Sobre todo, si se tiene en cuenta cómo terminó la tabla de posiciones tras la primera fecha.

A primera hora de la jornada del 17 de junio del Mundial 2026, Portugal enfrentó a RD Congo, y aunque partía como el gran favorito, se dio la gran sorpresa porque no pudo ganarle al equipo africano. Con el 1-1 final, creció la ilusión en Colombia para empezar con el pie derecho en el Grupo K.

Con una línea de cinco defensores, Uzbekistán salió decidido a entregarle el balón a la Selección Colombia. Empezó la circulación de balón, un tiro de larga distancia de Jhon Arias y la pelota parada a manos de James Rodríguez empezaron a crear peligro. No iba a ser fácil abrir el marcador, pero…

Así va Colombia en la tabla de posiciones del Grupo K tras el 2-0 a Uzbekistán

Otabek Shukurov y James Rodríguez. (Foto: Getty Images)

Con goles de Daniel Muñoz, Luis Díaz y Jáminton Campaz, Colombia le ganó 3-1 a Uzbekistán, sumó los primeros tres puntos y quedó en la primera posición del Grupo K. República Democrática Congo es segunda a pesar de tener los mismos puntos que Portugal por el criterio de desempate de los ‘Puntos de Juego Limpio’ y en la última posición se ubica Uzbekistán sin unidades.

Tabla de posiciones Grupo K. (Foto: captura de pantalla)

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El siguiente rival de la Selección Colombia en el Grupo K del Mundial 2026

No será Portugal y Cristiano Ronaldo. En la segunda fecha del Grupo K, la Selección Colombia jugará contra la República Democrática del Congo el martes 23 de junio a las 9:00 P.M. en el estadio Akron de Guadalajara.

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