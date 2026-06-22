Nuevo escándalo que separa a la afición ecuatoriana de Sebastián Beccacece tras lo sucedido en el Mundial 2026.

El clima tenso entre la hinchada de Ecuador y Sebastián Beccacece ha escalado a niveles impensados. El entrenador es muy resistido por los aficionados que piden ya su salida, pero el escándalo ahora llegó incluso a vincular a su familia por peleas.

El entrenador argentino fue muy insultado cuando salía del estadio después del empate de 0 a 0 entre la Selección de Ecuador y Curazao. Varios hinchas le gritaban: “fuera Beccacece” o “lárgate Beccacece”. Esos gritos provocaron una reacción de la familia.

Varios familiares de Beccacece estaban en la grada y reaccionaron ante los gritos al entrenador. La primera reacción llega de una mujer que arroja un vaso de agua a los hinchas y les dice: “No tienes ni idea”, por las críticas. “No sabes de fútbol, no miraste el partido”, fueron varios cuestionamientos de la mujer argentina.

La pelea fue escalando a niveles insólitos porque esta persona toma los lentes del aficionado que estaba cuestionando a Beccacece y le dice que se los “Vaya a arreglar, que no le sirven”. Incluso hasta un hombre muy parecido a Beccacece tiene que intervenir.

La familia de Beccacece agrede a hinchas ecuatorianos …



Creo que hay que expulsarlos a todos , algo se debe hacer … pic.twitter.com/mW4WBn3knF — Juan M. Miller ن (@Alfachackra) June 22, 2026

Este nuevo problema agudiza más un clima ya muy tenso entre Beccacece y la hinchada de la Selección de Ecuador. El entrenador casi que está fuera y el próximo partido ante Alemania sería el último en el que dirija a Ecuador, salvo que encuentre la victoria.

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Los números de Beccacece en la Selección de Ecuador

Como entrenador de la Selección de Ecuador, Beccacece dirigió ya un total de 22 partidos, entre todas las competencias. Ha perdido 2 encuentros, ganó 8 y empató un total de 12. Su contrato termina en diciembre de este año, pero es muy poco probable que sea renovado.

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