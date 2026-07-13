FIFA anuncia al árbitro de Argentina vs. Inglaterra en semifinal y los hinchas reaccionan: “Messi no debe perder”

¿Designación con polémica? La FIFA anunció al árbitro para el Argentina vs. Inglaterra y la hinchada de Messi estalló. Conoce quién es.

Todo listo para que la Selección Argentina e Inglaterra disputen la segunda semifinal del Mundial 2026. FIFA decidió anunciar al árbitro del encuentro y las reacciones de los hinchas no se hicieron esperar: “Messi no debe perder”

Por medio de la cuenta oficial de la FIFA en X, la Federación Internacional de Fútbol Asociación anunció al árbitro norteamericano Ismail Elfath para la semifinal entre Inglaterra y Argentina del miércoles 15 de julio a las 15:00 ET. Al juez central lo acompañaran Corey Parker y Kyle Atkins como asistentes y Maurizio Mariani (Italia) como cuarto árbitro.

Anuncian al árbitro de Argentina vs. Inglaterra y los hinchas reaccionan

“Un americano en un arbitraje de Argentina… Qué extraño”, “sigue siendo lo mismo, si Argentina gana, la mayoría de la gente lo culpará…”, “los funcionarios estadounidenses no deberían darle privilegios a Inglaterra solo porque todos hablan inglés o Messi no debe perder”, “esperamos un partido imparcial y justo, en aras de la integridad de la FIFA, si lo que se vio durante los partidos anteriores de Argentina refleja la realidad” y “Los ingleses encontrarán algo de lo que quejarse cuando pierdan. Será el árbitro corrupto jajaja”, fueron algunas reacciones de los hinchas al ver que Ismail Elfath será el árbitro de Argentina vs. Inglaterra.

En síntesis