Messi ya bautizó a Inglaterra para el partido ante Argentina en semifinales del Mundial 2026

Se viene un partido sin precedentes para Lionel Messi con Argentina. Por primera vez enfrentará a Inglaterra y para empezar a palpitar lo que será el partido en semifinales del Mundial 2026, el ’10’ argentino ya bautizó a Harry Kane, Jude Bellingham y compañía.
Inglaterra jugó a primer turno del 11 de junio y tuvo que irse a la prórroga para vencer 2-1 a Noruega con dos goles de Jude Bellingham. Ahora, esperaban rival entre Argentina y Suiza para jugar una de las dos semifinales del Mundial el próximo miércoles 15 de julio a las 16:00 ARG.
La Selección Argentina también tuvo que irse a la prórroga para dejar en el camino a Suiza en los cuartos de final y vencerlo por 3-1. Ahora, era el momento de leer a los protagonistas, y Messi sorprendió al darle el lugar a Inglaterra que le corresponde con un par de apodos.
Messi bautizó a Inglaterra para el partido ante Argentina en el Mundial 2026
Harry Kane y Lionel Messi. (Foto: Getty Images)
“Es la primera vez que en toda mi carrera que juego con Inglaterra, que es especial porque siempre es especial jugar contra las potencias, grandes selecciones, y más en una semifinal del Mundial. Así que nada, descansaremos e intentaremos recuperar fuerzas porque venimos haciendo desgastes muy grandes durante este torneo y prepararnos de la mejor manera”, dijo Leo Messi en zona mixta para bautizar a la combinado inglés como potencia y selección grande.
Antes del partido contra Messi, Bellingham ‘jugó’ para Argentina y dejó mal parado al DT de Inglaterra
¿Quién lleva más goles en el Mundial 2026, Harry Kane o Lionel Messi?
Hasta la semifinales del Mundial 2026, Messi le lleva dos goles de ventaja a Harry Kane. Mientras que Leo registra ocho goles, el delantero y capitán de Inglaterra lleva seis anotaciones.
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En síntesis
- “Potencias” y “grandes selecciones” fue el bautizo de Lionel Messi para el combinado inglés.
- 15 de julio se jugará la semifinal del Mundial 2026 entre Argentina e Inglaterra.
- 8 goles registra el atacante argentino frente a seis anotaciones de Harry Kane.