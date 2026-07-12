Messi ya bautizó a Inglaterra para el partido ante Argentina en semifinales del Mundial 2026

¿Respeto absoluto o un mensaje de advertencia? Conoce el curioso calificativo con el que Messi bautizó a Inglaterra antes de la semifinal.

Se viene un partido sin precedentes para Lionel Messi con Argentina. Por primera vez enfrentará a Inglaterra y para empezar a palpitar lo que será el partido en semifinales del Mundial 2026, el ’10’ argentino ya bautizó a Harry Kane, Jude Bellingham y compañía.

Inglaterra jugó a primer turno del 11 de junio y tuvo que irse a la prórroga para vencer 2-1 a Noruega con dos goles de Jude Bellingham. Ahora, esperaban rival entre Argentina y Suiza para jugar una de las dos semifinales del Mundial el próximo miércoles 15 de julio a las 16:00 ARG.

La Selección Argentina también tuvo que irse a la prórroga para dejar en el camino a Suiza en los cuartos de final y vencerlo por 3-1. Ahora, era el momento de leer a los protagonistas, y Messi sorprendió al darle el lugar a Inglaterra que le corresponde con un par de apodos.

Messi bautizó a Inglaterra para el partido ante Argentina en el Mundial 2026

Harry Kane y Lionel Messi. (Foto: Getty Images)

“Es la primera vez que en toda mi carrera que juego con Inglaterra, que es especial porque siempre es especial jugar contra las potencias, grandes selecciones, y más en una semifinal del Mundial. Así que nada, descansaremos e intentaremos recuperar fuerzas porque venimos haciendo desgastes muy grandes durante este torneo y prepararnos de la mejor manera”, dijo Leo Messi en zona mixta para bautizar a la combinado inglés como potencia y selección grande.

¿Quién lleva más goles en el Mundial 2026, Harry Kane o Lionel Messi?

Hasta la semifinales del Mundial 2026, Messi le lleva dos goles de ventaja a Harry Kane. Mientras que Leo registra ocho goles, el delantero y capitán de Inglaterra lleva seis anotaciones.

Publicidad

Encuesta¿A quién venció Inglaterra en cuartos de final para enfrentar a Argentina en semifinales? ¿A quién venció Inglaterra en cuartos de final para enfrentar a Argentina en semifinales? YA VOTARON 0 PERSONAS

En síntesis