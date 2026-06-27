Tabla de posiciones de los mejores terceros del Mundial 2026: El rival de Colombia en 16avos de final

Revisa la tabla de posiciones de los mejores terceros del Mundial 2026 y descubre quién será el rival de la Selección Colombia en 16avos.

La Selección Colombia se jugó un partidazo ante Portugal en la última fecha de la fase de grupos, terminó en la primera posición del Grupo K y en los 16avos de final tendrá como rival a uno de los ocho mejores terceros del Mundial 2026. ¿Qué se necesita para saber quién es? La tabla de posiciones de lo mejores terceros de la Copa del Mundo.

La tabla de posiciones de los mejores terceros del Mundial 2026

Suecia fue uno de los mejores terceros del Mundial. (Foto: Getty Images)

A la espera de los resultados de la última fecha del Grupo J, Argelia vs. Austria y Argentina vs. Jordania, así va la tabla de posiciones de los mejores terceros del Mundial 2026:

Tabla de posiciones mejores terceros. (Foto: https://www.marca.com)

Este será el rival de Colombia en los 16avos de final del Mundial

Luego del empate 0-0 ante Portugal, se confirmó que la Selección Colombia se enfrentará a Ghana en los 16avos de final del Mundial 2026. Este partido será el sábado 4 de julio en el estadio Arrowhead de Kansas City a las 8:30 P.M. (hora colombiana).

En resumen

Empate y primer lugar: La Selección Colombia igualó 0-0 ante Portugal en un partidazo, asegurando la primera posición del Grupo K.

La igualó ante Portugal en un partidazo, asegurando la primera posición del Grupo K. Ghana en la mira: Tras finalizar como líder, la ‘Tricolor’ confirmó que se enfrentará a la selección de Ghana en los 16avos de final.

Tras finalizar como líder, la ‘Tricolor’ confirmó que se enfrentará a la selección de en los 16avos de final. Cita definida: El decisivo encuentro se disputará el próximo sábado 4 de julio a las 8:30 P.M. (hora colombiana) en el estadio Arrowhead de Kansas City.