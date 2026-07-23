¿Se retira de la selección?: Cristiano Ronaldo tendría fecha para despedirse de Portugal tras el Mundial 2026

Alarmas prendidas en todo Portugal tras la Copa del Mundo. Diferentes informaciones se filtran a lo largo de las últimas horas y apuntan a que Cristiano Ronaldo podría estar a las puertas de su último partido con la selección europea. Se señala la siguiente edición de la fecha FIFA como el posible momento del retiro del combinado luso.

Mohammed Awaad, periodista árabe más que cercano al día a día de Cristiano Ronaldo en el Al-Nassr, reveló a lo largo de las últimas horas que diferentes directivos del fútbol portugués esperan que la fecha del 24 de septiembre pueda marcar los pasos a seguir en la carrera del delantero. Se tratará del primer partido de clasificación para la Nations League y este será disputado en el estadio del Sporting de Lisboa. Es donde CR7 empezó su carrera.

“Jugará contra Gales en la Liga de Naciones de la UEFA. El partido se disputará en el estadio José Alvalade del Sporting de Lisboa”, comenzaba el periodista en una intervención donde señalaba que la información llega desde adentro de la Federación Portuguesa incluso después de los cambios de entrenador. Recordemos que Roberto Martínez se fue del equipo tras la Copa del Mundo.

Veremos cómo evoluciona el rumor en las próximas horas. Portugal ya sabe que disputará la primera fecha FIFA con cuatro partidos ante Gales en el estadio del Sporting de Lisboa. Será el inicio de un nuevo ciclo para una selección que quedó en deuda durante la Copa del Mundo y donde la figura de Cristiano Ronaldo a sus 41 años genera todo tipo de reacciones. Para muchos el retiro está más cerca de lo que parece.

Portugal arranca su camino en la Nations League por la primera casa de CR7: GETTY

Antes, el futbolista se reincorporará a su actividad en Arabia Saudita. Un lugar donde tiene contrato hasta el año 2027 después de haber firmado un nuevo vínculo contractual con cifras absolutamente escalofriantes en cuanto a sueldo se refiere. Portugal espera por el devenir de la carrera de su futbolista más importante en toda la historia de la selección.

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“La gente podría pensar que el nuevo entrenador va a llegar y cambiar a muchos jugadores. Eso no va a pasar. No soy tonto. Además, no tengo tiempo suficiente para convocar a varios jugadores que no fueron llamados esta vez”, comentaba quien fuese el entrenador de Cristiano Ronaldo en Arabia Saudita hasta hace algunos meses. Viene de ganar los primeros títulos del portugués de manera oficial por Oriente Medio.

El 24 de septiembre es la fecha marcada. Veremos si es o no el final de la era Cristiano Ronaldo en una Portugal donde a lo largo de 233 partidos le vimos anotar 146 goles. Todo ello en un ciclo que le ha dado 3 títulos oficiales a una selección que hasta la llegada del delantero de Madeira no sabía lo que era consagrarse en las grandes citas. El fin está cada día más cerca.

Datos claves

Cristiano Ronaldo podría disputar su último partido con Portugal el 24 de septiembre.

podría disputar su último partido con Portugal el 24 de septiembre. El encuentro de Liga de Naciones será ante Gales en el estadio José Alvalade.

en el estadio José Alvalade. Cristiano Ronaldo suma 146 goles en 233 partidos jugados con su selección nacional.