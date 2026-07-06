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Mundial 2026

Pese a ganarle a Portugal en octavos, FIFA castigará a España en el Mundial 2026

¿Una clasificación empañada por la indisciplina? Conoce por qué la FIFA castigará a España tras vencer a Portugal en el Mundial.

Lamine Yamal en España vs. Portugal.
© Getty ImagesLamine Yamal en España vs. Portugal.

¿La fiesta no fue completa? España dio un golpe de autoridad en los octavos de final del Mundial 2026, le ganó a Portugal y clasificó a los cuartos de final. Sin embargo, ya se enteró del motivo por el cual FIFA lo va a castigar en plena Copa del Mundo.

España salió a imponer condiciones y en el primer tiempo tuvo dos ocasiones claras de marcar con tres tiros a puerta. Portugal intentó responder con una ocasión clara y dos disparos al arco. Todo se iba a definir en el segundo tiempo.

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Las noticias para España en el segundo tiempo no solo llegaron con el gol de Mikel Merino al primer minuto de adición, también tuvo a un jugador que recibió tarjeta amarilla y le dio el motivo perfecto a la FIFA para que lo castigue.

FIFA castigará a España en el Mundial a pesar de ganarle a Portugal

Ferran Torres fue amonestado en España vs. Portugal. (Foto: Getty Images)

Ferran Torres fue amonestado en España vs. Portugal. (Foto: Getty Images)

En la victoria 1-0 ante Portugal del 6 de julio, España tuvo a uno de sus jugadores amonestados. Esto quiere decir que la Unidad Disciplinaria de la FIFA la va a castigar con una multa de 10.000 dólares por la tarjeta amarilla a Ferran Torres. El monto lo estipula el numeral III del primer anexo del Código Disciplinario de la Federación Internacional de Fútbol Asociación 2026.

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¿Quién fue el jugador amonestado de España ante Portugal?

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En síntesis

  • Boleto a cuartos: La selección de España dio un golpe de autoridad y logró avanzar a los cuartos de final del Mundial tras superar 1-0 a Portugal.
  • El amonestado: En medio de la ajustada victoria, el atacante Ferran Torres recibió una tarjeta amarilla.
  • Multa económica: Por esta única infracción, y basándose en el numeral III del anexo 1 de su Código Disciplinario, la FIFA castigará al combinado español con una sanción de 10.000 dólares.
Julio Montenegro
Julio Montenegro
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