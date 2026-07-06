Pese a ganarle a Portugal en octavos, FIFA castigará a España en el Mundial 2026

¿Una clasificación empañada por la indisciplina? Conoce por qué la FIFA castigará a España tras vencer a Portugal en el Mundial.

¿La fiesta no fue completa? España dio un golpe de autoridad en los octavos de final del Mundial 2026, le ganó a Portugal y clasificó a los cuartos de final. Sin embargo, ya se enteró del motivo por el cual FIFA lo va a castigar en plena Copa del Mundo.

España salió a imponer condiciones y en el primer tiempo tuvo dos ocasiones claras de marcar con tres tiros a puerta. Portugal intentó responder con una ocasión clara y dos disparos al arco. Todo se iba a definir en el segundo tiempo.

Las noticias para España en el segundo tiempo no solo llegaron con el gol de Mikel Merino al primer minuto de adición, también tuvo a un jugador que recibió tarjeta amarilla y le dio el motivo perfecto a la FIFA para que lo castigue.

FIFA castigará a España en el Mundial a pesar de ganarle a Portugal

Ferran Torres fue amonestado en España vs. Portugal. (Foto: Getty Images)

En la victoria 1-0 ante Portugal del 6 de julio, España tuvo a uno de sus jugadores amonestados. Esto quiere decir que la Unidad Disciplinaria de la FIFA la va a castigar con una multa de 10.000 dólares por la tarjeta amarilla a Ferran Torres. El monto lo estipula el numeral III del primer anexo del Código Disciplinario de la Federación Internacional de Fútbol Asociación 2026.

El rival de España en cuartos de final del Mundial 2026 tras vencer a Portugal

Dejó en el camino a uno de los candidatos a ganar el Mundial 2026 y ahora va por el paso a semifinales. España se enfrentará al ganador del duelo Estados Unidos vs. Bélgica en una de las llaves de cuartos de final, que se disputará el viernes 10 de julio a las 15:00 ET.

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