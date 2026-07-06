FIFA despide a Portugal del Mundial 2026 con una multa tras perder con España

Descubre los detalles de la multa con la que la FIFA despidió a Portugal tras su dolorosa eliminación ante España en el Mundial 2026.

Todo parecía indicar que se iban a la prórroga y Portugal tenía la oportunidad de dejar a España en el camino. Esto no pasó, Cristiano Ronaldo y compañía quedaron eliminados en octavos de final y, como si fuera poco, FIFA los despidió del Mundial 2026 con una multa de miles de dólares.

A priori, este duelo entre candidatos a ganar el Mundial iba a tener varios goles por el poderío ofensivo de ambas selecciones. Sin embargo, fue hasta los minutos finales que llegaron los dos motivos de la multa que FIFA le va a poner a Portugal y el gol de España.

Con un gol de Mikel Merino al primer minuto de adición del segundo tiempo, España venció a Portugal y clasificó a los cuartos de final del Mundial 2026. Llegó el momento de la despedida para los portugueses y, de entrada, la Unidad Disciplinaria de la FIFA ya les tenía la mala noticia de una multa. ¿De qué se trata?

FIFA despide a Portugal con una multa tras perder con España

Bernardo Silva (der.) fue amonestado ante España. (Foto: Getty Images)

Durante la derrota 1-0 con España en los octavos de final del 2026, Portugal tuvo a dos jugadores amonestados. Esto quiere decir que la FIFA, con base al artículo 14 del Código Disciplinario, multará a la selección portuguesa con 20.000 dólares debido a las dos tarjetas amarillas que recibieron Bernardo Silva y Renato Veig al minuto 89 y 94, respectivamente.

¿Cuántos goles marcó Cristiano Ronaldo en el Mundial 2026?

No fue la actuación más destacada, pero tampoco pasó desapercibido. Luego de confesar que este era su último Mundial, Cristiano Ronaldo se despidió de la Copa del Mundo 2026 después de haber marcado tres goles: dos a Uzbekistán en la primera fecha de la fase de grupos y otro a Croacia en los 16avos de final.

Publicidad

Encuesta¿Quién anotó el gol de España para eliminar a Portugal? ¿Quién anotó el gol de España para eliminar a Portugal? YA VOTARON 0 PERSONAS

En resumen