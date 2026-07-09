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Mundial 2026

Si Francia gana vs. Marruecos dónde y contra quién juega en semifinales del Mundial 2026

Francia se medirá ante Marruecos en los cuartos de final del Mundial 2026, en caso de avanzar podría enfrentar un duro escollo en semifinales.

Francia enfrentará un duro escollo este jueves ante Marruecos en el Mundial 2026.
© Getty ImagesFrancia enfrentará un duro escollo este jueves ante Marruecos en el Mundial 2026.

La Selección de Francia y la Selección de Marruecos animarán uno de los cruces más atractivos de los cuartos de final del Mundial 2026 cuando se enfrenten este jueves en el Gillette Stadium de Foxborough, en Boston.

En juego estará un cupo a las semifinales de la Copa del Mundo, con la selección francesa instalada como una de las principales candidatas al título tras eliminar a Suecia y Paraguay en las rondas previas.

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El conjunto marroquí, en tanto, continúa siendo una de las grandes revelaciones del torneo después de dejar en el camino a Países Bajos y Canadá. No obstante, los africanos afrontarán este trascendental compromiso con una baja de peso: su goleador Ismael Saibari quedó descartado por una lesión muscular, obligando al técnico Mohamed Ouahbi a reestructurar el ataque para intentar dar el golpe frente a los ‘Bleus’.

Kylian Mbappe sigue a Lionel Messi como máximo goleador del Mundial 2026 (Getty Images).

Kylian Mbappe sigue a Lionel Messi como máximo goleador del Mundial 2026 (Getty Images).

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Contra quién jugará Francia en semifinales del Mundial 2026 si vence a Marruecos

En caso de eliminar a los ‘Leones del Atlas’, la selección de Francia chocará frente al ganador del cruce entre España y Bélgica que se enfrentan este viernes 10 de julio en el SoFi Stadium de Inglewood, en Los Ángeles. En caso de avanzar a la ronda de los cuatro mejores, el compromiso entre Francia y el vencedor de hispanos y belgas, se jugará el próximo martes 14 de julio en Arlington, Texas.

A qué hora juegan Francia vs. Marruecos

  • México, Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua y Costa Rica: 14:00 horas.
  • Colombia, Costa Rica, Perú, Ecuador y Panamá: 15:00 horas.
  • Bolivia, Chile, Estados Unidos (ET), República Dominicana y Venezuela: 16:00 horas.
  • Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay: 17:00 horas.
  • España: 22:00 horas.
Rodrigo Realpe
Rodrigo Realpe
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