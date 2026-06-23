Grupo K del Mundial 2026: Tabla, posiciones, resultados y clasificados hasta el momento

La Selección de Portugal se recuperó con goleada ante Uzbekistán y hay cambios en la tabla de posiciones del Mundial 2026.

La Selección de Portugal se recuperó del empate 1-1 vs. RD Congo y goleó 5-0 a Uzbekistán y así mete presión a la Selección Colombia. Así mismo escala, temporalmente, al primer lugar de la tabla de posiciones.

Un doblete de Cristiano Ronaldo, un gol de Nuno Mendes, un golazo de Leao y un autogol de Nematov marcaron la victoria. Portugal escala al primer lugar de la tabla con 4 puntos.

En 2do lugar quedó relegada Colombia con 3 unidades y con su partido contra RD Congo a jugarse esta noche. Los representantes de África están 3eros y Uzbekistán quedó al fondo con 0 puntos.

Si Colombia cumple la lógica y vence a RD Congo, el pase por el primer lugar lo jugarán lusos y cafeteros en la última jornada. El gol diferencia podría marcar la clave para la clasificación.

Pos. Selección PJ G E P GF GC DG Pts 1 Portugal 2 1 1 0 6 1 +5 4 2 Colombia 1 1 0 0 3 1 +2 3 3 RD Congo 1 0 1 0 1 1 0 1 4 Uzbekistán 2 0 0 2 1 8 -7 0

APARECIÓ CRISTIANO RONALDO



El astro luso no perdonó y puso el 1 a 0 para Portugal ante Uzbekistán en la Copa Mundial de la FIFA 2026™ pic.twitter.com/OsPBKZKv0v — DSPORTS (@DSports) June 23, 2026

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¿LO QUERÍAN A CRISTIANO? ¡ACÁ LO TIENEN! ¡¡DOBLETE DEL BICHO ANTE UZBEKISTÁN!!



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Posibles alineaciones de Colombia y RD Congo

Once probable de Colombia: Vargas; Muñoz, Sánchez, Lucumi, Mojica; Lerma, Puerta; Jhon Arias, James Rodríguez, Luis Díaz; y Luis Suárez.

Once probable de la RD Congo: Mpasi; Wan-Bissaka, Tuanzebe, Kapuadi, Mbema, Masuaku; Moutoussamy, Kayembe, Mukau; Wissa y Bakambu.