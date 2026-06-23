Grupo K del Mundial 2026: Tabla, posiciones, resultados y clasificados hasta el momento

La Selección de Portugal se recuperó del empate 1-1 vs. RD Congo y goleó 5-0 a Uzbekistán y así mete presión a la Selección Colombia. Así mismo escala, temporalmente, al primer lugar de la tabla de posiciones.
Un doblete de Cristiano Ronaldo, un gol de Nuno Mendes, un golazo de Leao y un autogol de Nematov marcaron la victoria. Portugal escala al primer lugar de la tabla con 4 puntos.
En 2do lugar quedó relegada Colombia con 3 unidades y con su partido contra RD Congo a jugarse esta noche. Los representantes de África están 3eros y Uzbekistán quedó al fondo con 0 puntos.
Si Colombia cumple la lógica y vence a RD Congo, el pase por el primer lugar lo jugarán lusos y cafeteros en la última jornada. El gol diferencia podría marcar la clave para la clasificación.
|Pos.
|Selección
|PJ
|G
|E
|P
|GF
|GC
|DG
|Pts
|1
|Portugal
|2
|1
|1
|0
|6
|1
|+5
|4
|2
|Colombia
|1
|1
|0
|0
|3
|1
|+2
|3
|3
|RD Congo
|1
|0
|1
|0
|1
|1
|0
|1
|4
|Uzbekistán
|2
|0
|0
|2
|1
|8
|-7
|0
APARECIÓ CRISTIANO RONALDO— DSPORTS (@DSports) June 23, 2026
El astro luso no perdonó y puso el 1 a 0 para Portugal ante Uzbekistán en la Copa Mundial de la FIFA 2026™ pic.twitter.com/OsPBKZKv0v
¿LO QUERÍAN A CRISTIANO? ¡ACÁ LO TIENEN! ¡¡DOBLETE DEL BICHO ANTE UZBEKISTÁN!!— SportsCenter (@SC_ESPN) June 23, 2026
⚽ #ESPNMundial
📺 Mirá los mejores partidos de la #FIFAWorldCup por ESPN, en el Plan Premium de #DisneyPlus pic.twitter.com/v7sji98Es2
Posibles alineaciones de Colombia y RD Congo
Once probable de Colombia: Vargas; Muñoz, Sánchez, Lucumi, Mojica; Lerma, Puerta; Jhon Arias, James Rodríguez, Luis Díaz; y Luis Suárez.
Once probable de la RD Congo: Mpasi; Wan-Bissaka, Tuanzebe, Kapuadi, Mbema, Masuaku; Moutoussamy, Kayembe, Mukau; Wissa y Bakambu.