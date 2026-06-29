VIDEO: así fue la primera reacción de Gustavo Alfaro tras el histórico triunfo de Paraguay ante Alemania

Gustavo Alfaro consiguió un resultado histórico ante Alemania eliminándolo del Mundial 2026. Gracias a un video filtrado es que se vio cómo reaccionó tras los penales en el Estadio Boston.

Paraguay logró una verdadera hazaña el día de hoy al vencer a Alemania en los dieciseisavos de final del Mundial 2026. Tras el empate 1-1 en los 90 minutos de juego, la definición por penales fue clave para que el sudamericano muestre toda su valía y selle su clasificación a una siguiente ronda. Dicho esto, uno de los grandes protagonistas de la jornada es sin duda alguna Gustavo Alfaro.

El entrenador de Paraguay, quien por cierto había sido duramente cuestionado por los resultados del equipo en la fase de grupos del Mundial 2026, tuvo una especie de redención en el partido de hoy ante Alemania. Siendo consciente de la complejidad del encuentro, su primera reacción tras el triunfo fue realmente llamativa y además es que se hizo público un video con sus expresiones.

Estando en pleno campo de juego, Gustavo Alfaro no dudó en alzar los brazos y saludar a los paraguayos que se encontraban en la tribuna preferencial del Estadio Boston. En una clara señal de agradecimiento y felicidad por el más reciente acontecimiento, el estratega argentino no escondió su rostro para evidenciar el orgullo que siente por seguir compitiendo en el Mundial 2026.

¡ALEGRÍA ABSOLUTA PARA DE GUSTAVO ALFARO! 🇵🇾🔝



😉 Otra utopía en el bolsillo para el profesor. #MundialEnDSPORTS#FIFAWorldCup pic.twitter.com/SlrQB4CyTP — DSPORTS (@DSports) June 29, 2026

Luego, mientras todos los jugadores de Paraguay celebraban a más no poder en la cancha del Estadio Boston, una cámara en específico mostró cómo Gustavo Alfaro se quebró por lo vivido el día de hoy. Con lágrimas en los ojos al darse cuenta lo que significa y representa una victoria como la que acaba de darse, las expresiones son totalmente entendibles y hasta conmovedoras para todos.

EL HOMBRE QUE SE METE EN LA HISTORIA DE PARAGUAY: LAS LÁGRIMAS DE GUSTAVO ALFARO, TRAS LOGRAR LA UTOPÍA IMPOSIBLE.



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El rival de Paraguay en los octavos de final del Mundial 2026

Tras la victoria del día de hoy ante Alemania en definición de penales, ahora Paraguay celebra a más no poder y en las próximas horas deberá enfocarse en el siguiente objetivo dentro del Mundial 2026. Por los octavos de final, el equipo guaraní se medirá frente al ganador de la llave entre Francia vs. Suecia que se disputará el martes 30 de junio en el Estadio Nueva York Nueva Jersey.

Es de esta manera que Paraguay tendrá un rival bastante complicado en los octavos de final del Mundial 2026. Así como Alemania representaba ser un contrincante de mucho cuidado por lo que representa históricamente y por el nivel que venía mostrando en la competencia, tanto Francia como Suecia significan un escenario de mucho estudio dentro del análisis de Gustavo Alfaro.

Fuente: Getty Images.

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