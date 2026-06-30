Eliminados en su terreno: Paraguay corta el récord perfecto de Alemania en tandas de penaltis en Mundiales

Pues ya tenemos el primer gran batacazo de la Copa del Mundo. En la ciudad de Boston y tras una tanda de penaltis infernal, Paraguay eliminó a Alemania de la presente edición del certamen. Noche histórica para los dirigidos por Gustavo Alfaro, donde el conjunto europeo pierde su imbatibilidad en cuanto a tandas de penaltis se refiere.

Hay dos datos de peso para entender lo que ocurrió ayer. Alemania no perdía una tanda de penaltis en un encuentro oficial desde la Eurocopa del año 1976. Pero es que solo cuando hablamos de la Copa del Mundo tenemos que tener en cuenta que se trata de la selección con mejores registros hasta que apareció Paraguay. Hasta la fecha sumaron cuatro triunfos en tandas mundialistas con un solo fallo en 18 lanzamientos desde los 11 pasos.

Pero Paraguay y Gustavo Alfaro tenían otro plan. Aguantaron durante 120 minutos una serie de embestidas alemanas que no tuvieron suerte. En la tanda de penaltis, Orlando Gil se vistió de héroe para consagrar la mayor victoria de los guaraníes en toda la historia de los Mundiales. Finalmente hubo venganza para aquellos guerreros que cayeron de pie ante combinados como Francia o España en 1998.

“Ellos se formaron en academias de primer nivel; nosotros venimos de la tierra colorada, jugando descalzos, con el sacrificio de nuestros padres. No renegamos de nuestros orígenes porque es lo que nos define como selección. Fue una demostración absoluta de amor propio y convencimiento”, reflexiones en rueda de prensa de un Gustavo Alfaro emocionado en todos los sentidos. Alemania mantiene su crisis a nivel de selección y no pisará unos octavos de final como mínimo hasta el año 2030. Habrán pasado como mínimo 16 años desde su último compromiso en dicha instancia del torneo.

Alemania vuelve a quedarse sin partidos de octavos de final: GETTY

A todo esto sumémosle que Paraguay es la única selección sudamericana que ha podido eliminar a Alemania de las Copas del Mundo junto a Argentina y Brasil. A diferencia de los dos combinados más grandes de Conmebol, la Albirroja se convierte en el primero que lo hace sin la necesidad de una final en juego. La Albiceleste lo hizo en la definición de México en 1986, mientras la Verdeamarelha ganaba la final del año 2002 en Corea y Japón.

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Kimmich lamenta eliminación vs. Paraguay

“Es una sensación horrible, no hemos jugado bien contra ningún rival… En tres ocasiones hemos tenido grandes problemas contra selecciones que no son de talla mundial. Esa es la realidad… Nos merecemos totalmente la eliminación del Mundial”, reflexiones del jugador del Bayern Múnich tras una jornada negra en todos los sentidos. Alemania mantiene su maldición del campeón desde lo ocurrido en Brasil 2014.

¿Cuándo vuelve a jugar Paraguay?

En Filadelfia el sábado 3 de junio. Esta será la próxima fecha donde veremos a Paraguay intentar una nueva hazaña. Su rival saldrá de lo que ocurra esta noche en el duelo entre Francia y Suecia. En caso de seguir avanzando, los dirigidos por Gustavo Alfaro se plantarían en los cuartos de final ante combinados como Canadá o Marruecos.

Datos claves

Paraguay eliminó por penaltis a Alemania en la Copa del Mundo disputada en Boston.

eliminó por penaltis a Alemania en la Copa del Mundo disputada en Boston. Gustavo Alfaro dirigió el triunfo histórico paraguayo que cortó el récord invicto germano en tandas.

dirigió el triunfo histórico paraguayo que cortó el récord invicto germano en tandas. Joshua Kimmich lamentó la eliminación y admitió que merecían quedar fuera del torneo mundialista.