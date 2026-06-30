Jurgen Klopp culpa al Arsenal de Piero Hincapié de la eliminación de Alemania del Mundial 2026

Alemania volvió a sufrir como nunca en la Copa del Mundo. La cuatro veces campeona del certamen cayó eliminada frente a Paraguay por penaltis en un encuentro totalmente marcado por el gol anulado a Jonathan Tah. Jürgen Klopp culpa al Arsenal de Piero Hincapié tras la debacle. La normativa de FIFA dice otra cosa mientras el ex Liverpool se descarta como nuevo entrenador de Die Mannschaft.

“Si eso es un gol anulado, entonces el Arsenal no sería campeón inglés. Marcaron el 60% de sus goles así… ¿Tomar la selección? Todavía no he pensado en eso. Entiendo que ahora se está mencionando mi nombre. Pero no es el momento de hablar de eso”, palabras de Klopp sobre la jugada que en el tiempo de prórroga pudo haber cambiado el resultado final.

Pero las declaraciones del ex entrenador del Liverpool no van de la mano con la normativa. Lo ocurrido con el equipo de Piero en la Premier League hizo que la misma FIFA apostase por un sistema de arbitraje donde se pretende proteger a los porteros como nunca. Se anunció en la previa de la Copa del Mundo que cualquier bloqueo a los guardametas en las jugadas a balón parado sería sancionado como nunca. La culpa no es del Arsenal.

Klopp ya habla de una crisis general en el país. Entiende que lo visto desde Brasil 2014 solamente responde a una serie de malas decisiones que ni mucho menos fueron cortadas a tiempo: “Para mí no es casualidad que Alemania no haya tenido un solo torneo importante desde la Eurocopa 2016. Todo empieza, ante todo, con los jugadores, porque hemos tenido varios entrenadores diferentes. Y espero que algunos digan: ‘No voy a continuar’. Pero también espero que el actual seleccionador, o el que venga después, tome decisiones difíciles”.

Para Klopp, el gol de Tah no debería haber sido anulado: GETTY

“Hay 500.000 maneras de ganar un partido de fútbol. Solo hay que encontrar una. Hay que atacar por las bandas. No hay alternativa. Todos sabemos lo bien que juegan estos chicos, pero no lo demostraron en el campo. Podemos hablar de la DFB (Federación Alemana de Fútbol). Es absolutamente necesario cambiar algunas cosas. Podemos empezar con la categoría sub-10 y esperar unos años para ver los resultados“, finalizaba un Klopp que de momento se descarta como nuevo entrenador de la selección. Alemania no va a octavos de final de la Copa del Mundo desde hace 12 años.

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Nagelsmann quiere seguir

“Si la Federación Alemana de Fútbol me quiere, voy a continuar. Sé que mucha gente quiere que me vaya, pero me encantaría seguir si la Federación me quiere. Le presentaré mis argumentos a los responsables. Si hoy se hiciera una encuesta en Alemania, la gente no hablaría bien de mí, obviamente. No hemos hecho mucho durante este torneo. Pero no soy de las que huyen”, palabras del entrenador tras una nueva Copa del Mundo decepcionante de la cuatro veces campeona.

Por su parte, desde la Federación ya mandan mensajes sobre el futuro. Rudi Völler, director deportivo de la selección, espera que Julian siga en el cargo: “Por supuesto, esto es fundamentalmente insuficiente; es difícil de asimilar para una nación futbolística como Alemania… Nagelsmann se recuperará tras una derrota tan amarga y querrá volver a atacar. Sé que muchos no lo entenderán, dada la forma en que fuimos eliminados. Sigo convencido de que probablemente sea la persona adecuada para continuar”.

Datos claves

Alemania cayó eliminada en penaltis ante Paraguay en la Copa del Mundo.

cayó eliminada en penaltis ante Paraguay en la Copa del Mundo. Jurgen Klopp culpó al Arsenal de Piero Hincapié por el gol anulado a Tah.

culpó al Arsenal de Piero Hincapié por el gol anulado a Tah. Nagelsmann expresó su deseo de continuar como seleccionador si la federación lo respalda.