Yamal sorprende a todos con una imagen preocupante a poco del Mundial 2026

Lamine Yamal es la gran figura de España y del que se espera un gran nivel en la próxima final de la Copa del Mundo. Sin embargo, a horas de ese gran encuentro contra Argentina, el delantero del FC Barcelona preocupó a todos. Todo surgió en el último entrenamiento.

Se filtró que Yamal no pudo entrenar con el resto de sus compañeros, de acuerdo a Diario AS. El extremo también dejó una imagen muy preocupante en el trabajo de la Selección, puesto que, se lo vio un vendaje en su muslo y con muestras de dolor.

Esta imagen de Yamal no deja de representar una importante noticia para la Selección de Argentina, puesto que, España tiene en duda a su jugador diferencial y podría significar una ventaja en el partido. En el equipo sudamericano todos están a disposición.

Por otro lado, Yamal no ha brillado en esta Copa del Mundo como se esperaba, puesto que, viene arrastrando una lesión del final de la temporada. Aunque no pudo todavía demostrar ese gran nivel en el Mundial sigue siendo muy importante como se mostró ante Francia.

Quedan pocas horas para la final del Mundial 2026, donde España buscará su segundo título mientras que Argentina llega en la búsqueda del cuarto y bicampeonato de su historia. Este encuentro también marca la pelea de “dos generaciones” con Yamal y Messi.

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Los números de Lamine Yamal en el Mundial 2026

En la Copa del Mundo, Lamine Yamal ha jugado un total de 7 encuentros entre todas las competencias, dando 1 gol y 1 asistencia. Suma en cancha poco más de 400′ minutos. El extremo ha jugado todos los minutos en los últimos 3 encuentros de España.

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