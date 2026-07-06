El capitán de Suiza reconoce lo que el jugador número ‘12’ de Colombia les puede hacer en el Mundial

¿La 'Tricolor' ya va ganando desde las tribunas? Conoce lo que confesó el capitán de Suiza sobre el jugador número 12 de Colombia.

La Selección Colombia cuenta con un jugador número 12 que los mismos rivales reconocen que les ha afectado. ¿Volverá a pasar cuando se jueguen los octavos de final del Mundial 2026? Granit Xhaka, capitán de Suiza, no dudó en hablar sobre el tema.

¡A los antecedentes! Colombia se estrenó en el Mundial con una victoria 3-1 ante Uzbekistán en el estadio Azteca, de Ciudad de México, y Fabio Cannavaro, entrenador rival, reconoció que “nos ha costado un poquito entender dónde estábamos porque no era fácil. Al final no era jugar en México, pero era como jugar en Colombia con toda la gente que estaba aquí”.

Llegó la hora de que la Selección Colombia volviera a jugar en Estados Unidos. Le ganaron 1-0 a Ghana en Kansas City por los 16avos de final y Carlos Queiroz, técnico del seleccionado africano, confesó que “Colombia empezó siendo más fuerte en la cancha después de tener un estadio con 60.000 personas de su lado“. ¿Pasará lo mismo ante Suiza?

El capitán de Suiza reconoce lo que los hinchas de Colombia pueden hacerle

Xhaka habló de los hinchas colombianos. (Foto: Getty Images)

“Ya jugamos como visitantes contra Canadá, así que conocemos el ambiente cuando el público está en nuestra contra. Sabemos que selecciones como Colombia o Ghana cuentan con una afición muy apasionada. Aun así estaremos preparadas y con muchas ganas de jugar ese partido. Al final, es un partido de fútbol y ese ambiente también puede motivarnos”, confesó Granit Xhaka antes de que se confirmara que la ‘Tricolor’ era el rival de Suiza.

El técnico de Suiza elogió a los hinchas de la Selección Colombia en el Mundial

En vísperas de lo que será el partido entre la Selección Colombia y Suiza de este martes 3 de julio a las 3:00 P.M. en el estadio BC Place, de Vancouver, el técnico Murat Yakin afirmó que “la comunidad de fanáticos de Colombia es enorme en todas partes, en cada estadio con camisetas amarillas. Creo que no has visto otro color en el estadio, pero es exactamente lo que está pasando en el fútbol para nosotros que nos llevamos bien con tales situaciones de presión. Nosotros cuando comienza el juego estamos completamente concentrados y solo tenemos la pelota en el ojo y en lo que hagamos nosotros. Obtienes ese estado de ánimo, un impulso clave a veces no mucho aunque ayuda. Entonces, mañana (7 de julio) será una gran fiesta de fútbol”.

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